A los 71 años, le filtraron fotos íntimas a Adriana Aguirre y las subieron a una plataforma de contenido erótico

Adriana Aguirre es uno de los emblemas del espectáculo argentino, teniendo en cuenta que tiene 60 años de trayectoria y tuvo su paso por el cine, el teatro y la televisión, reluciendo su talento en la actuación, la acrobacia y sus dotes como vedette. Luego de decenas de participaciones en películas y programas de televisión, la actriz continúa trabajando en un programa televisivo y filmando una nueva película.

La vedette se enteró de esta situación mediante la actriz, Lorena Paola, quién sufrió la misma situación. Por lo tanto, Adriana denunció al sitio de contenido erótico, “Poringa” por publicar fotos íntimas de su persona sin su consentimiento y por, además, realizar Photoshop y poner su rostro en otros cuerpos desnudos.

Adriana Aguirre.

En diálogo con XLFM Radio, la actriz explicó que esta situación que le genera daño psicológico, ya que tiene una familia detrás de ella. Teniendo en cuenta el entorno fuera del mundo del espectáculo, su hermana, su sobrino y su sobrino nieto de tan solo 10 años, que conocen sobre su fama.

Además, aclaró: “vamos a ver con mi abogado Matías Garcete Suárez para encarar esta demanda y lograr que saquen mis fotos de esa página. Esta gente me está poniendo con otras personas que hacen pornografía. Yo no tengo nada contra la pornografía o los que hacen eso, pero no soy de ese palo. Nunca hice ni haría en mi vida pornografía. No pertenece a mi pensamiento o sentimiento”.

La nueva película de Adriana Aguirre

Adriana Aguirre se encuentra en la filmación de la nueva película de Luis Ortega, “El Jockey”, la cual intentará mostrar el lado oscuro dentro de las carreras de caballo. No sé sabe con claridad que rol tendrá la vedette dentro de la misma, ya que el rodaje comenzó en marzo de este año, pero sí que es una película muy esperada por el cine argentino.