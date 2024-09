Quién es Flor Chiusano, la joven que cantó el nuevo hit de la Selección Argentina tras el partido

“Oh Selección, la banda te vino a alentar, solo quiero verte de vuelta”, son algunas estrofas del nuevo hit de la Selección Argentina en la cancha.

Los jugadores dieron a conocer la nueva canción durante la Copa América 2024, cuando se reunieron en ronda para celebrar su clasificación a semifinales.

Esta melodía fue compuesta por Florencia Chiusano, una joven de 22 años que estaba viendo la competición desde su casa cuando conoció la popularidad de su canción.

Quién es Flor Chiusano, la periodista que cantó el nuevo hit de la Selección Argentina

“Después vi que se fueron para la tribuna y ahí escuché a Lo Celso y a De Paul cantar ‘la banda argentina te vino a alentar’. Empecé automáticamente a temblar. No lo podía creer. Sigo sin creerlo”, reveló la joven.

Quién es Florencia Chiusano

Florencia Chiusano es una periodista de 22 años que trabaja en TyC Sports desde abril de 2023. Obtuvo su título de Licenciada en Ciencias de la Comunicación el día después que Argentina clasificó a la final de la Copa América 2024.

Explicado esto, la idea de la canción surgió durante el canal de stream del canal. Allí, el periodista Agustín Fantasía le consultó a la joven si se animaba a crear una melodía para la Scaloneta, a lo que ella se animó.

La propuesta se la dieron el 11 de octubre y al día siguiente, presentó la canción con su letra. Solo le tomó un día escribirla y ensayarla.

“La canción surgió en el programa de stream de TyC Sports el año pasado. Agustín Fantasía, que estaba conduciendo, se enteró de que yo cantaba y me dijo si me animaba a hacer una canción para la Selección. En ese momento no lo hice, pero lo hice para el próximo stream, fue el 12 de octubre. Ahí fue que surgió esta canción... La hice el 11 de octubre y la presenté al otro día”, destacó la periodista para la revista PRONTO.

Flor Chousano en El Monumental.

Actualmente, la canción sigue dando de qué hablar. En el partido de Argentina contra Chile por las eliminatorias, la periodista tuvo una oportunidad de un millón: cantar la canción que ella misma creó y que se convirtió en hit dentro del plantel de la Scaloneta.

Cómo es el nuevo hit de la Selección Argentina

“Oh, Selección”:

La banda Argentina te vino a alentar,

Solo quiere verte dar la vuelta.

Como en el Azteca, como en el Lusail

Con el Diego y Lionel de bandera.

Porque esta locura se lleva en la piel,

Yo te aliento aunque ganes o pierdas.

No me importa dónde, siempre vamos a estar,

Mato y muero por estos colores.

Oh Selección, Selección, Selección (bis)