¿Es de la Selección Argentina? Juanita Tinelli tendría una relación con un futbolista cercano a Lionel Messi

Juanita Tinelli ha estado en el foco de atención por su vida amorosa. Luego de culminar su relación con Mija Mamruth a fines de junio, la han vinculado con diferentes jugadores como Rodrigo De Paul.

Juanita Tinelli tendría un romance con un jugador de La Scaloneta.

“Me cuentan que el jueves a la noche estuvo en Tequila, un toque nada más. Fue una escapadita cortahubo mucho contacto visual. En realidad estuvo en Jet, con Leandro Paredes. ¿Quién estaba también? Juanita Tinelli. Me dicen que hubo mucha mirada cruzada”, destacó Pochi de Gossipeame sobre el encuentro del mediocampista con la joven en Argentina.

¿Juanita Tinelli y Rodrigo de Paul están juntos? (captura de pantalla).

Ahora bien, pese a que los involucrados nunca confirmaron su romance, un nuevo rumor surgió. En esta información, estaría involucrado otro futbolista cercano a Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina.

Quién sería el nuevo pretendiente de Juanita Tinelli

La información fue brindada por Nancy Duré en “Socios del Espectáculo”. Allí, reveló que la hija de Tinelli estaría saliendo con Federico Redondo, compañero de Messi del Inter Miami e hijo del exfutbolista Fernando Redondo.

“Estamos en condiciones de afirmar que la parejita que se pasea por Miami es la de Juanita Tinelli y Federico Redondo. Es muy reciente, no sé si los padres saben de esto”, destacó la periodista sobre el nuevo romance de Juanita.

De acuerdo con Duré, la relación lleva pocos días y que no se han comentado públicamente en sus redes sociales. No obstante, varios fanáticos los han captado juntos en Miami.

Federico Redonde, el futbolista del Inter Miami que estaría con Juanita Tinelli.

“Los dos se siguen en Instagram, pero no se comentan nada, por lo menos, no públicamente. Los empiezan a ver juntos, llama la atención Juanita porque es imponente. Entonces empezaron a decir ‘¿quién es esta chica que está con él?’. Y unos argentinos que andaban en zona le dicen: ‘Juanita Tinelli, ¿no te das cuenta? Es la cara del padre’ (...)Es muy reciente, yo no sé si Marcelo y Fernando saben de esta relación”, aseveró Nancy Duré sobre la nueva relación de Juanita.

Finalmente, Nancy recalcó que le encantaba la pareja por el futuro que tenían. Asimismo, detalló que no salieran a desmentirla porque ella tenía pruebas de sus dichos.

“Ella es modelo de pasarela, número 1, yo creo con un gran futuro, como también él tiene un gran futuro como jugador, le va muy bien en el Inter. Me encanta esa pareja y que no me desmientan porque tengo todo chequeado”, concluyó la panelista.