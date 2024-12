Quién es el jugador de la Selección Argentina que habría tenido un encuentro casual con Emilia Attias

Emilia Attias fue el foco de conversación en el mundo del espectáculo por su vida privada. Luego de culminar su relación con El Turco Naim, la actriz y modelo se ha destacado por rehacer su vida con Guillermo Freire, su nueva pareja. “Nos estamos conociendo. Estamos tranquilos”, afirmó en el programa Nuevas tardes con Denise (TV Pública).

Ahora bien, previo a su último romance, Emilia Attias estuvo involucrada en diversos rumores que exponían sus relaciones casuales. Una de ellas se hizo conocida en las últimas horas a través del programa “Intrusos”, quiénes revelaron su encuentro íntimo con uno de los jugadores más cotizados de la Selección Argentina.

¿Quién fue el jugador de la Scaloneta que estuvo con Emilia Attias de forma casual?

De acuerdo con Marcela Tauro y el resto de los panelistas, Attias habría estado con un reconocido jugador de la Scaloneta. Si bien no especificaron nombres, las pistas indicaron que podría tratarse de Rodrigo de Paul.

La información fue presentada por Marcela Tauro, quien se mostró sorprendida por el blanqueo de Emilia Attias con su nueva pareja tras conocer los múltiples romances que habría tenido. “A mí me estaba llegando información de otro (romance)”, aseveró la panelista.

Seguidamente, Tauro reveló que la modelo tuvo dos encuentros casuales con el futbolista, quien forma parte de la Selección y es separado. “Ahí hubo dos encuentros (con el jugador de fútbol). Es jugador de la Selección. Está separado”, continuó diciendo Tauro.

Rodrigo De Paul, uno de los posibles capitanes de la selección (AFA)

Finalmente, Karina Iavícoli acentuó la posibilidad de que fuera Rodrigo de Paul cuando confirmó que la expareja de ese jugador tuvo un gran protagonismo el pasado 16 de diciembre en la televisión. Este habría sido el caso de Cami Homs, expareja del futbolista que participó de la gran final de Bake Off Famosos.

“La exesposa tuvo un mega protagonismo ayer, ya dije todo”, sentenció Iavícula, a lo que Marcela Tauro cerró: “Me sorprendió que haya blanqueado su relación con un economista porque no estaba llegando información de que tenía encuentros con un jugador de fútbol de la Selección, que está separado, tiene dos hijos y es de los más buen mozos. Me habían dicho que era un touch and go (denominación de un encuentro casual)”.