Quién es Camila Velasco, la exchica Playboy que debió hacer terapia tras separarse de García Moritán

Camila Velasco era una nena cuando el conflicto matrimonial de sus padres, el fallecido conductor Sergio Velasco Ferrero y la mediática María Eugenia Zorzenón, la terminó exponiendo en la televisión argentina. Su nombre volvió a escucharse a raíz de los hechos que involucran a Roberto García Moritán: su expareja.

Camila Velasco junto a sus padres

Hoy, a sus 35 años y habiendo tenido una etapa dentro del medio artístico durante su adolescencia, se dedica a la carrera que estudió: ingeniería industrial.

Camila Velasco y García Moritán

Hace unos 15 años, la joven Camila fue pareja del empresario gastronómico y, según hizo trascender la propia Zorzenón, se trató de una relación tormentosa que no terminó bien.

Quién es Camila Velasco, la ex de Roberto García Moritán

La exposición en los medios la llevó a querer a incursionar en el modelaje y también seguir los pasos de su padre. Hizo algunas cosas como actriz y tuvo un destape muy comentado como tapa de la revista Playboy.

Camila Velasco tuvo sesiones de "alto impacto" en su adolescencia.

En una entrevista que le dio a Mariana Fabiani hace un tiempo, contó que en realidad esos trabajos eran para solventar la carrera que finalmente terminó y que marcó el rumbo de su vida: ingeniería industrial, con especialización en inteligencia artificial.

Camila Velasco es ingeniera industrial

Además de la tapa de la revista para adultos, se destacó su participación en una película de 2011, “Sudor frío”, y en la edición de Gran Hermano Famosos.

Hoy, asegura, se dedica a full a la inteligencia artificial. Además es consultora para pymes, divulga ciencia y tecnología en sus redes y brinda capacitaciones sobre tecnología a empresas.

Su relación con Roberto García Moritán

A raíz del escándalo con Pampita, la madre de Camila, María Eugenia Zorzenón decidió recordar en Intrusos cómo fue la relación del ahora exministro porteño y su hija.

“Es una relación que terminó hace como 15 años, estuvieron de novios más de 4 años y medio. Terminó muy mal”, dijo.

Camila Velasco en su adolescencia

“Yo, que tengo un carácter bastante jodido, tuve que intervenir para que no la molestara más. Ella se estaba atrasando en la facultud y, bueno, después pudo seguir estudiando”, agregó

Entre los fuertes conceptos que dijo sobre el empresario gastronómico señaló: “Es un monstruo, una persona sin escrúpulos. Todas las apreciaciones que puedan hacer de él hoy, se quedan cortos”.

Camila Velasco

Otra de las cosas que destacó es que no bien comenzaba la relación se encontró con la madre de Moritán, que le dijo algo que le “heló la sangre”. “Me dijo: ‘Qué lástima, una chica así, que estudia, que esté saliendo con Roberto’. Pensé qué raro que una madre hable así de su hijo. Y tenía razón”, indicó Zorzenón.

“Lo de Pampita no nos sorprende, creo que es la forma de vivir ya de él. Ojalá Pampita, que es la número uno de la Argentina, pueda superarlo y me imagino que no volverá con esta perosna. Me parece un monstruo”, cerró.

Los panelistas de Intrusos aseguraron que, además, la mujer contó que tras ese final tormentoso Camila debió hacer terapia para poder “sanar”.