Qué pasó con Playa Franka, el destino nudista ideado por Moria Casán

Moria Casán, la multifacética artista argentina, hizo su fama como vedette y actriz, pero, a lo largo de su carrera, también incursionó en negocios pensados para la gente que quería vivir nuevas experiencias: uno de estos emprendimientos fue Playa Franka.

La historia de Playa Franka

Ubicada en Playa Dorada, en el partido de Mar Chiquita (a 10 kms de Mar del Plata), Playa Franka fue inaugurada el 10 de enero de 1994 bajo la dirección de Moria Casán y quien fuera su esposo, Luis Vadalá.

El matrimonio Casán Vadalá mantuvo varios negocios, uno de ellos el balneario nudista, Playa Franka. Foto: desconoc

“La idea surge porque hago nudismo y acá no tenía ningún lugar para hacer nudismo o en todo caso tomar sol en topless. Pensé ‘¿por qué no puedo tener un lugar acá?’”, explicó La One por aquel entonces dado que era una de las primeras referentes de la práctica de tomar Sol sin corpiño, mejor dicho, en topless.

“Me dijeron una playa y yo al principio propuse un deck, una terraza especial para la gente del medio, que fuera como un VIP, para tomar sol desnudas o en topless para no tener marcas en la piel”, argumentó.

El fatal destino de la playa nudista de Moria Casán

Si bien el balneario recibió a personalidades del mundo del espectáculo y de la política y los negocios, no todo fue color de rosas para la playa que Moria había pensado y lanzado al mercado como experiencia.

En 1997, un temporal causó daños significativos en la zona de Mar Chiquita, Santa Clara y La Perla, afectando buena parte de la infraestructura de Playa Franka. A pesar de ello, los inversores lograron revertir los daños.

Con esa remontada, lo que no acompañó al negocio fue la coyuntura económica y política (y también la vida personal de la artista). En el 2000, con la muerte de Mario Castiglione, padre de Sofía Gala, y la separación de Luis Vadalá, las cosas se pusieron complicadas para Moria pese a que la sociedad en la playa y otros negocios hayan continuado.

La relación entre Casán y Vadalá se resintió tanto que, además de la ruptura, se inició un escándalo mediático que fue de mal en peor para el proyecto.

Caída lenta

El balneario nudista aguantó hasta la temporada de verano de 2004, cuando finalmente caducó por una deuda millonaria. Ese mismo año, el Municipio abrió una licitación para concesionar el espacio a un nuevo proyecto.