La Selección Argentina no solo es reconocida por sus condecoraciones y triunfos en la cancha, sino también por la atención que generan las vidas personales de sus integrantes. Un ejemplo de esto es el seguimiento mediático de las “botineras”, las mujeres de los futbolistas.

El público argentino disfrutó de una notable actuación de la selección argentina en la goleada a Brasil por 4-1 en el Monumental. (AP)

Sus ambiciosos proyectos y estilo de vida son algo que generan sumo interés entre los fanáticos. Es por ello que Oriana Sabatini, esposa de Paulo Dybala decidió ahondar aún más sobre algunas de las mujeres más importantes de la Selección, como Antonela Roccuzzo y Jorgelina Cardoso.

Qué dijo Oriana Sabatini sobre las botineras de la Selección Argentina

La modelo y actriz habló sobre las “botineras” en el último programa de “Ángel Responde” en Bondi Live. Ahí, realizó una dinámica que consistía en elegir entre las diferentes esposas y novias en la Selección Argentina.

En la primera parte del juego, debió elegir entre Antonela Rocuzzo y Jorgelina Cardoso. Ahí, reconoció que ambas era unas “diosas”, pero que conocía en mayor escala a la esposa de Ángel De María. “De Anto, diosa. La verdad no tuve la oportunidad de hablar mucho con ella, la vi en la fiesta de los campeones. Y Jorgelina la amo, tiene una personalidad que es imposible no amarla”, reconoció.

Seguidamente, entre Cami Galante (esposa de Leandro Paredes) y Tini Stoessel (posible pareja de Rodrigo De Paul), la actriz no pudo decidir dado que tiene una fuerte relación con ambas. “A Tini la conozco desde los 15 años y me hace feliz lo mucho que ha crecido. En el caso de Cami, la verdad es que en el último año se volvió mi familia. Ella, Lea y los hijos fueron mi red de contención más importante en Italia”, confesó.

Leandro Paredes y Cami Galante esperan su tercer hijo: ¿cómo se enteraron y a quién se lo contaron primero?

Después de esta explicación, Ángel de Brito quiso picantear el juego al hacerla elegir entre Ailén Cova (pareja actual de Alexis Mac Allister) y Cami Mayan, exnovia del mediocampista. Sin embargo, Sabatini no dudó en ir al grano. “A Ailén no la conozco. A Cami si y me parece un amor”, destacó sin decir más.

Finalmente, entre Emilia Ferrero (novia de Julián Álvarez) y Valentina Cervantes (pareja de Enzo Fernández), reconoció que tenía mejor relación con esta última. “A Emi no la conozco. Valu vino a mi casamiento y es una diosa. Son todas muy buenas personas", cerró la cantante.