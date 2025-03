La emoción de Caro Baldini por el primer gol de su hijo Giuliano Simeone en la Selección Argentina.

Argentina aplastó a Brasil con un contundente 4-1 en el Monumental. Fue una jornada inolvidable para el equipo de Lionel Scaloni, pero especialmente para Giuliano Simeone, quien celebró su primer gol con la Selección mayor. Sin duda, el momento más emotivo llegó al final del partido, cuando corrió a abrazar a su madre, Carolina Baldini.

Caro Baldini y Giuliano Simeone.

Llena de emoción, la ex del “Cholo” no tardó en compartir el momento en sus redes y dedicarle unas palabras a su hijo. “22 años preparándote para este momento, no puedo contener la emoción”, escribió junto a la imagen del conmovedor encuentro con el delantero.

Además, Carolina Baldini no tardó en destacar el “tremendo golazo” de Giuliano y compartirlo con orgullo en sus redes sociales. La exmodelo publicó el video del tanto de su hijo, resaltando la calidad de su definición y la emoción que sintió al verlo brillar con la camiseta de la Selección. Con cada imagen y mensaje, dejó en claro lo especial que fue este momento para la familia, celebrando el esfuerzo y la dedicación que llevaron al joven delantero a este logro.

Así fue el viral momento entre Enzo Fernández con sus hijos

El hecho ocurrió cuando los jugadores ingresaron a la cancha junto a los niños “escolta”, como suele decirse a los chicos que acompañan a los futbolistas en el canto del himno. Durante su llegada, TyC Sports notó como el mediocampista había acompañado de sus dos hijos, Olivia y Benjamín.

Al organizarse en filas, las cámaras captaron como Benjamín era cargado por su padre mientras se escuchaba el himno de Argentina. “Benja a upa de Enzo mientras suena el himno”, describió la cuenta oficial de Telefe en Instagram.

El adorable encuentro de Enzo Fernández con sus hijos se hizo viral en redes sociales. En los comentarios de la publicación de Telefe, muchos se emocionaron con Benjamín, quien es denominado cariñosamente como el “bebé gordo”.

“Benja es lo más lindo que vi”, “El hijo de Enzo, es más parecido a Enzo q el mismísimo Enzo”, “Bebé goldo más lindo”, “Lo más hermoso de la noche es bebé”, “Hermoso los dos!!! Papá Enzo...y Benja más lindo no hay”, “Benja parece una cajita de papas fritas”, destacaron los usuarios sobre el pequeño Fernández.