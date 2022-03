Más de diez años pasaron de la última vez que Carolina Baldini, exesposa de Diego Cholo Simeone, fuera vista frente a las pantallas. Desde su participación en “Bailando por un Sueño” de “ShowMatch” en 2008, decidió dar un paso al costado a los medios y buscar menos exposición.

En la actualidad, la exmodelo de 47 años tiene su propia marca de indumentaria y mantiene un bajo perfil, hasta sus redes sociales son privadas, es decir que solo los seguidores que ella acepta pueden ver sus posteos. Madre de tres varones con el director técnico, contó cómo tomó la decisión de alejarse de los reflectores y las cámaras: “Dije ‘stop’ y chau”.

“Cuando estuve en el Bailando tuve una alta exposición y la sufrí. Ese programa disparó otras cosas y entré como un hámster en su rueda hasta que dije ‘stop’ y chau. No hice más nada”, recordó en conversación con Hola! Argentina. Y contó cómo le afectó su separación con el exfutbolista: “En ese momento sentí que había vivido muchos años dentro de un círculo muy chico y si a eso le sumamos la explosión del Bailando, fue demasiado”.

Carolina Baldini y Cholo Simeone se separaron en 2009. Foto: Instagram/carobal14

También lamentó que “hubo gente que se acercó por conveniencia” e incluso reveló que otros la traicionaron. Ante la sumatoria de cosas optó por “encerrarse”, “y no se supo nada más de mí”, admitió. “Al tiempo Diego se fue a vivir afuera y yo me quedé con los tres chicos y eso para mí fue un peso grande, de mucha responsabilidad”, aseguró.

Ahora sus hijos son adultos y llevan sus propias carreras deportivas en Europa, pero la distancia no es impedimento para tener una buena relación con sus tres hijos: ”Giovanni vive en Verona, Gianluca en Ibiza y Giuliano en Madrid. Tenemos un vínculo divino, de muchísima confianza, me cuentan todo… Estoy muy orgullosa de los hombres que son, de su presente y de las mujeres que eligieron... No paso más de tres meses sin verlos”.

Carolina Baldini con sus hijos Foto: Instagram/carobal14

Al mismo tiempo detalló que comparte un grupo de Whats App de familia con los tres chicos y su exmarido, por lo que están todos conectados. Acerca de cómo se lleva con la nueva pareja de Simeone reconoció: “Me llevo muy bien, pero no tuvimos muchas oportunidades de cruzarnos. Compartimos el casamiento de Giovanni y me pareció divina. Los chicos la quieren. ¡Además, tienen dos hijas buenísimas!”.

En cuanto a su presente sentimental, consideró que “los hombres están desordenados, las mujeres están desordenadas”. “Yo vengo de la vieja escuela. Estar en pareja para mí, además del buen sexo, es divertirse, compartir, tener humor…”, expresó.