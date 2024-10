¿Por Tini Stoessel? Por qué el Cholo Simeone le hizo una intervención a Rodrigo De Paul

Rodrigo De Paul es uno de los pilares más importantes de la Selección Argentina. Sus asistencias cruciales en la cancha y personalidad extrovertida fuera de ella lo han ubicado como un jugador imprescindible en la tal llamada “Scaloneta”.

Rodrigo De Paul en el entrenamiento de Argentina antes de Bolivia. (Prensa Argentina)

“Rodrigo (De Paul) me ayudó mucho por la manera de ser. Yo me acuerdo de que cuando lo conocí me recordó mucho al Pocho. Era parecido en ese sentido, era un chico muy alegre, muy bueno para el grupo, hacía que todos sacáramos lo mejor de nosotros”, determinó Lionel Messi sobre el papel crucial del mediocampista para integrarlo a la nueva Selección de Lionel Scaloni.

Ahora bien, este nivel de importancia en la Selección Argentina no estaría tan presente en el Atlético del Madrid, su equipo en España. De acuerdo con el periodista Roberto Antolín, el Cholo Simeone no estaría contento con el rendimiento de De Paul, al punto de haberle hecho una “Intervención” por su vida privada.

Diego "Cholo" Simeone, entrenador del Atlético de Madrid. (AP)

“Están pasando cosas graves y fuertes entre De Paul y el Cholo Simeone. Rodrigo lo ha decepcionado en el partido que jugó el Atlético Madrid contra el Real Sociedad hace unos días”, aseguró el periodista en diálogo con Mitre Live.

Qué le aconsejó el Cholo Simeone a Rodrigo De Paul sobre su vida persona

Según el comunicador, Rodrigo De Paul estaría desenfocado en su trabajo por pensar en su exnovia Tini Stoessel. Esto ha llevado a varias charlas con el director técnico por su rendimiento. “La cabeza de De Paul no está en el fútbol; está preocupado por el tema Tini. El Cholo ha tenido varias conversaciones con él cara a cara y le ha dicho que no lo ve centrado en el fútbol”, explicó Antolín.

Ante este panorama, el Cholo Simeone decidió brindarle algunos consejos para evitar su mal “performance”. El mismo consistió en que tratara de buscarse una pareja para conseguir algún tipo de estabilidad en su vida personal.

“El Cholo le ha dicho que tiene que echarse novia para tener estabilidad en su vida. Si con Tini las cosas no funcionan tiene que tener otra novia. Este ajetreo que tiene con este sube y baja por el tema Tini lo tiene preocupado y el Cholo le recomienda tener novia. ‘Así no nos sirves’, le dijo...”, reveló el periodista sobre el peculiar consejo de Simeone a Rodrigo De Paul por su rendimiento.