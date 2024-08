¿Buscará conquistar a Rodrigo De Paul? Aseguran que Tini Stoessel se habría hecho una limpieza energética

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel son una de las parejas más añoradas por el público. Tras culminar su relación en agosto de 2023, los mediáticos han tenido algunas idas y venidas.

Una de ellas ocurrió en la boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, donde algunos medios aseveraron que se fueron de la ceremonia juntos.

“Tini y De Paul se fueron juntos. Data desde adentro del party”, destacó la cuenta de Chismes de Ker.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, juntos en la boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala.

Ahora bien, tras ese posible reencuentro en la boda del jugador del AS Roma, la pareja habría vuelto a reunirse el pasado domingo por un particular motivo.

Cómo fue el peculiar encuentro entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

La noticia fue revelada por Pochi de Gossipeame, quien aseveró que los artistas fueron captados a las 12 de la madrugada en La Plata.

El periodista desmintió la información sobre la ruptura de De Paul y Tini

“Este domingo, Tini y de Paul, habrían estado juntos en La Plata a las 12 de la noche, en un edificio bastante top”, destacó Marcia Frisciotti.

La expareja habría ido a un edificio de lujo en la zona con el objetivo de encontrarse con una persona que realizaba limpiezas energéticas.

Rodrigo de Paul y Tini. (Instagram Tini Stoessel)

“Habrían ido a visitar a una mujer que te ayuda con las limpiezas energéticas y todo ese tipo de cuestiones (...) Se los vio ingresar al edificio, bajó a abrirles un señor, no está mujer que hace ese tipo de práctica. Ella estaba de gorrita, él estaba con capucha”, explicó Gossipeame.

Finalmente, Pochi destacó que muchos jugadores de la Selección Argentina recurrían a esta persona para limpiezas. Sin embargo, Facundo Ventura reconoció que esto podría ser un indicio de reconciliación.

Cómo fue el encuentro de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel en la boda de Paulo Dybala

Desde otro aspecto, la boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala marcó un antes y después en su relación. Luego de distanciarse por varios meses, la expareja tuvo la posibilidad de coincidir en el mago evento.

En fotos: así fue el festejo íntimo en el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala Foto: Instagram

“Si vine para eso, para poder estar con Ori que me invitó. Así que me organicé para poder estar (...) Supongo que nos saludaremos (Rodrigo), hace mucho que no nos vemos. Felicitarlos a todos”, habría expresado la intérprete de “Miénteme”.

El maquillaje de Tini Stoessel en el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala Foto: Instagram

Finalmente, el “encuentro” estuvo marcado por teorías aleatorias. Una de ellas fue que la pareja llegó con escasos minutos de diferencia y que se habrían ido juntos.

“Tini y De Paul no llegaron en la misma camioneta. Si ingresó Tini y 3 minutos después Rodrigo De Paul”, destacó el periodista Gustavo Méndez.