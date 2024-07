Rodrigo De Paul contó qué le dijo su hija Francesca sobre su nuevo look: “Me obligó”

Rodrigo De Paul es un futbolista argentino de 30 años, que actualmente es noticia por su desempeño en la Copa América 2024 con la camiseta de la Selección Argentina. Teniendo en cuenta que el próximo domingo 14 de julio disputará una nueva final. Lo cierto es que el jugador también llama la atención por su accionar extrafutbolístico.

El buen pasar futbolístico de Rodrigo De Paul

Lo cierto es que desde su separación de Cami Homs en 2021, la mamá de sus hijos, Francesca y Bautista, Rodrigo De Paul, comenzó a tomar presencia mediática por fuera del fútbol. Sumado a que, más tarde, comenzó una relación con la cantante internacional, Tini Stoessel.

Saliendo de sus relaciones amorosas, en el último año, Rodrigo De Paul se volvió viral por sus cambios de looks. Primero, se dejó el cabello largo, se lo tiñó de rubio, luego lucio trenzas y diferentes accesorios para peinar su cabello.

Los constantes cambios de look de Rodrigo De Paul Foto: Instagram

¿Francesca asesora de imagen? El detrás del cambio de look de Rodrigo De Paul

Durante los partidos de la Selección Argentina en la Copa América 2024, Rodrigo De Paul lució diferentes looks, en algunos lució su cabello suelto y en otros se hizo trenzas. Tras el partido contra Canadá, que le dio el pase a la final de la competencia, Rodrigo habló sobre por qué decidió usar una vincha.

Rodrigo De Paul con la vincha que su hija Francesca le pidió que usara Foto: Instagram

“Obviamente, yo, no soy tan partidario de mostrar a mis hijos, pero Francesca ya me lo pide”, señaló primero, haciendo referencia al video viral entre Rodrigo y su hija de cinco años. “Ella quiere que ponga todo eso”, agregó el futbolista.

Y con respecto a su nuevo look con vincha, Rodrigo se lo atribuyó a Francesca, y comentó: “Ahora me dio esta vincha y me obligó a usarla. Me dijo: ‘ponétela papá'”.

De esta manera, Rodrigo comentó sobre la nueva etapa que atraviesa con su hija, y sobre los pedidos de aparecer en redes sociales, entre otras cosas.