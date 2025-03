Catherine Fulop se sinceró y reveló qué cambio radical tuvo que hacer para ayudar a Oriana Sabatini con los trastornos alimenticios

Catherine Fulop se sinceró recientemente en una entrevista, donde habló con profunda honestidad sobre los trastornos alimenticios que enfrentó su hija, Oriana Sabatini. La conversación abordó el doloroso proceso que vivió la joven cantante y actriz, quien, según Fulop, atravesó momentos muy difíciles debido a la anorexia.

Catherine Fulop y Oriana Sabatini.

Además, aprovechó la oportunidad para concientizar sobre los trastornos de la alimentación, destacando la necesidad de brindar apoyo a quienes los padecen y subrayando la relevancia de la salud mental en estos casos. Con un mensaje reflexivo, la conductora insistió en que es fundamental prestar atención a las señales de alerta y buscar ayuda profesional cuando sea necesario.

El terrible episodio de Catherine Fulop con los trastornos alimenticios de Oriana Sabatini

“Mis papás empezaron a notar un montón de cambios y dijeron ‘algo está pasando con esta chica’, cambios físicos y emocionales. Actitudes”, indicó Oriana Sabatini en el podcast “A dónde vamos cuando soñamos”.

Esta semana, en una extensa entrevista con la revista Hola, Catherine Fulop compartió los valiosos aprendizajes que la difícil situación de Oriana le dejó. La modelo reflexionó sobre cómo esta experiencia, aunque dolorosa, les permitió fortalecer los lazos familiares y adquirir una mayor comprensión sobre la importancia de la salud emocional y el bienestar mental.

Fulop comentó que cuando Oriana empezó a tratar sus problemas alimenticios, tanto ella como su esposo Osvaldo Sabatini comenzaron a aprender mucho sobre el tema, un proceso que continúa hasta el día de hoy. “Aprendemos todos los días. Que es importante tener una alimentación saludable pero variada, diversa, sin obsesiones ni limitaciones”, comentó.

“Te provocó comerte un pedazo de chocolate, te lo comes. Te provocó comerte una hamburguesa, te la comes. El asunto es que esa no sea tu alimentación de todos los días. Nos permitió saber que tenemos que ser flexibles, que nada puede ser tan rígido. Que hay matices, hay grises, como en la vida misma, y que eso es lo que te va a hacer una persona saludable y plena”, le recomendó a la periodista Gabriela Grosso.

Oriana Sabatini, Osvaldo Sabatini y la actriz y modelo, Catherin Fulop, lucieron sus nuevos looks en un matrimonio

Además, la actriz admitió lo siguiente sobre el trastorno alimenticio: “Es algo con lo que Ori va a convivir toda la vida y nosotros también, porque somos sus papás y la amamos. Aprendimos que no siempre está bueno hablar en la casa de los cuerpos de los demás, o de lo que la alimentación puede provocar en los cuerpos. Y seguimos aprendiendo todos los días”, reflexionó.

La relación entre madre e hija siempre ha sido muy cercana y especial. El año pasado, cuando Oriana se casó con Paulo Dybala, Catherine estuvo a su lado en cada paso de los preparativos. Como muestra de su amor incondicional, ambas decidieron comprar el mismo anillo, un símbolo de la profunda conexión que comparten.

Casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala: los novios junto a Ova Sabatini y Catherine Fulop

Oriana ha logrado construir su propia identidad en el mundo del espectáculo, distanciándose de la sombra de su madre, Catherine Fulop, y consolidándose como cantante, actriz e influencer. A lo largo de su carrera, ha demostrado su talento y versatilidad en cada proyecto que emprende, además de posicionarse como una referente en temas de salud mental y autoaceptación.

A pesar de su creciente independencia, su relación con Catherine sigue siendo muy cercana. Juntas han compartido muchos momentos de complicidad y apoyo, especialmente durante situaciones difíciles, como cuando Oriana enfrentó sus problemas alimenticios. Catherine, siempre presente, no solo acompañó a su hija en este proceso, sino que también reflexionó sobre cómo toda la familia tuvo que realizar cambios para ayudarla a superar este desafío.