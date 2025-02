Oriana Sabatini anunció la noticia más feliz tras su casamiento con Paulo Dybala: “Al fin puedo contarles esto”

A seis meses de su casamiento con Paulo Dybala, Oriana Sabatini vuelve a ser noticia. El nombre de la actriz y cantante se volvió tendencia hace algunas semanas debido a los rumores de embarazo que comenzaron a circular.

Durante Año Nuevo, Oriana Sabatini compartió varias fotos de los festejos en familia junto a Catherine, Ova y por supuesto su esposo, Paulo Dybala. Rápidamente, muchos usuarios de las redes sociales comenzaron a señalar cierto cambio en su aspecto físico y a suponer que se trataba del tan esperado embarazo de la flamante pareja.

La respuesta de Oriana a la foto que se viralizó.

Sin embargo, Oriana Sabatini se encargó de desmentir esta versión de un bebé en camino y aclaró que simplemente había aumentado algunos kilos. Con la empatía que la caracteriza, la artista señaló la importancia de remarcar que no hay que opinar sobre los cuerpos ajenos, ya que ella desde hace tiempo lucha contra los trastornos alimenticios y estos comentarios no la ayudan a sentirse bien con ella misma.

La feliz noticia de Oriana Sabatini

Además, Oriana Sabatini ha revelado algunos proyectos que tiene para este 2025. Más de una vez, la hija de Catherine Fulop mencionó los sacrificios que había hecho a nivel profesional para seguir los pasos de Paulo Dybala y adaptar su vida, con la intención de formar una familia con el futbolista.

En más de una ocasión, Oriana Sabatini fue duramente cuestionada por haber dejado su carrera como actriz para acompañar a Paulo Dybala en su carrera de futbolista y decidir tener una vida más hogareña.

“Me re pasa que mucha gente me bardea usando este tipo de comentarios como ‘ay, esta que dejó todo para irse con un novio’. Y es como, sí. O sea, mi sueño más grande en la vida es el amor”, confesó Oriana en su charla con Carla Quevedo en su podcast.

Luego señaló: “Por momentos me hace sentir que soy menos por elegir esto y no el éxito laboral, el estrellato. Y es como, ¿por qué lo tengo que elegir? No entiendo, que alguien me explique por favor”.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Meses más tarde, y a medio año de haber dado el sí frente a Paulo Dybala en el altar, Oriana Sabatini anunció una esperada y feliz noticia que emocionó a todos sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, la artista compartió un importante anuncio. “Al fin puedo contarles esto”, escribió Oriana Sabatini junto a la publicación de un video muy especial.

Luego de varios años, anunció de manera oficial que vuelve a la música. Su próximo sencillo se llama “Pinamar” y será estrenado el 6 de marzo. Además, ya se puede ver un fragmento del videoclip tal y como publicó en sus redes sociales.