¿Por Ángela Leiva? Nati Jota contó cuál es su verdadera relación con Gastón Edul: “Se mezclaron las cosas”

Nati Jota es una de las periodistas del momento que todos los días se luce al aire de Olga en su programa Sería Increíble. La periodista saltó a la fama en redes sociales y logró llamar la atención por su carisma, sinceridad y humor a la hora de comunicar. Es conocido por todos el ida y vuelta público que mantiene con Gastón Edul que levantó los rumores de romance entre ellos.

Hace varios meses, que los periodistas tienen un coqueteo al aire. Por un lado, Edul le lleva flores amarillas y le deja mensajes cariñosos mientras que Nati no duda en tirarle piropos o comentarios subidos de tono al periodista deportivo.

Nati jota en la Copa América 2024.

Si bien ellos aclararon que todo era una joda para el show del programa, con el correr del tiempo no se sabía si de verdad sentían algo o su actuación era solo ficción. Sin embargo, el periodista deportivo se vio envuelto en rumores de romance con otras famosas como fue el caso de Ángela Leiva y Cande Molfese, con quien compartió escenas en Bake Off, y se filtraron imágenes en boliches.

La palabra de Nati Jota tras los rumores de romance de Gastón Edul

La conductora de Olga habló en Cenital y contó la verdad de su vínculo, sobre todo, de los rumores en lo que se ve envuelto Edul como el “galán” del momento. “Tuvimos una crisis de amigos, todo bien con Edul, amoroso, ahora está en un gran momento. No sé qué decirte de Gastón porque jodimos al aire y se armó como un run run así”, comentó Nati Jota.

“¿Cuánto hay de cierto y cuánto no en ese coqueteo?”, le preguntó el periodista. A lo que Nati respondió sincera: “Primero era 100% un chiste que invadió un poco la vida real, la contaminó. Para mí eso es lo que pasa en los medios porque algo que empieza como un chiste, se te empieza a mezclar porque al fin de cuenta vos estás haciendo de vos y el otro igual”.

“En un momento flasheé alguna cosa. Es como una jodita, te confundís un poquito y ya está. Esta todo bien”, agregó la periodista sobre su relación con Gastón Edul.

Luego cuando le preguntó: “¿Al aire no está el tema?”. Ante esto, Nati comentó: “Yo como que quiero cortar con el tema, pero después se me ocurre un chiste. Un poco ya me aburre, estuvo divertido la verdad tampoco estirar para siempre. Me empezó a aburrir”.