Pampita habló sobre los maltratos que sufrió y el apodo “muqui”: “No pudieron conmigo”

Pampita es una de las personalidades más reconocidas del país, con una extensa trayectoria en el mundo de las pasarelas y las cámaras de televisión, a lo largo de los años supo mostrar su faceta de conductora, actriz y bailarina.

Pero no todo fue fácil para ella, las últimas horas, la modelo se refirió a los maltratos que sufrió cuando recién comenzaba su carrera en el mundo del modelaje. Esto se dio luego de que Julieta Prandi revelara que fue Nicole Neumann quien la apodó “Muqui” en esa época.

En diálogo con el programa Intrusos, Pampita aseguró que no le guarda rencor a nadie por lo que le hicieron en el pasado. “Yo sano todo, no me quedo con ninguna mochila, no tengo nada del pasado que reclamar. Por suerte he podido sanar en vida. No hay nada que rescatar de esa época, éramos muy jóvenes...”, dijo. Asimismo, indicó que siempre se queda con el lado bueno de las cosas.

El guiño buena onda de Pampita a Nicole Neumann en Instagram Foto: vía país colla

“Siempre me quedo con el lado bueno, la pasé genial, trabajé un montón y ahorré un montón de plata. Si hago memoria, digo ‘wow, qué buena época que fue’”, afirmó.

Pampita también recordó cómo fue su llegada a Buenos Aires. En diálogo con Fer Dente en el programa La Noche al Dente, la modelo reveló que tuvo problemas económicos y que muchas veces solo cenaba o almorzaba galletitas.

“Vivía con una amiga. Si no había plata, comíamos galletitas de agua. Salí por el barrio a tirar currículums pero como nunca había trabajado en mi vida, no sé qué inventé. Así que conseguí trabajo como cajera en un outlet de ropa en Martínez, y en el horario de almuerzo como no tenía un mango me iba a una estación de tren a leer un libro”, contó.

Julieta Prandi señaló a Nicole Neumann como autora del apodo de Pampita. (Foto: Captura de pantalla)

Las declaraciones de Pampita y Prandi revivieron una polémica que lleva años latente en el mundo del modelaje. Las acusaciones de maltratos y discriminación son frecuentes en esta industria, y las modelos suelen ser blanco de críticas y burlas por su aspecto físico.

Pampita dio a conocer que es lo que quiere para su futuro

Roberto García Moritán, contó por medio de un video en su cuenta de Instagram, uno de los pasatiempos de la modelo que está relacionado a el sueño de su vida que todavía no pudo cumplir.

El trabajo con el que sueña Pampita.

Lo que más sorprendió es que el anhelo de la famosa no es nada relacionado a su carrera artística de muchos años. Lejos de las cámaras, los medios de comunicación y las pasarelas, la modelo quiere tener su propia florería.

“Uno de los sueños de Caro es tener algún día una florería” comentó García Moritán en el video. En las imágenes se ve a la modelo elegir y cortar las flores, para luego colocar en un ramo que se lo lleva a su casa.