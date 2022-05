Después de más de tres años como pareja y una hija en común, El Polaco y Barby Silenzi vuelven a enfrentar una fuerte crisis, y los rumores apuntan a que no habría vuelta atrás. Incluso no estarían viviendo juntos.

En 2021 el referente de cumbia y la bailarina habían atravesado una situación muy complicada en su relación que casi les valió la ruptura definitiva. Pero por entonces, el amor que sienten el uno por el otro pudo más y siguieron juntos.

El Polaco y Barby Silenzi, juntos y enamorados

En esta oportunidad, cercanos a la pareja aseguraron que el vínculo “no da para más”, según detallaron este lunes en “Socios del Espectáculo”. En ese sentido Adrián Pallares reveló que el músico se fue de la casa que compartían en un barrio cerrado y se instaló solo en un departamento de la Ciudad de Buenos Aires.

“Los allegados dicen que la relación no da para más y que es cuestión de que uno de los dos, tome la decisión”, comentó en el programa. También recordó que El Polaco debutó como conductor en “Un viaje inolvidable” y no recibió ningún tipo de apoyo de parte de Barby en las redes sociales.

“¿Ella no le puso nada? ¿No le dedicó nada? ¿Ni un ‘éxitos, amor’…?”, quise saber su compañero Rodrigo Lussich. Fue cuando Paula Varela detalló: “Barby no le puso posteo por el debut en TV al Polaco, ni nada, porque no se están hablando. Ellos están peleados. Ella fue a ver Sex, a comer con amigas, está haciendo su vida. Hasta la mañana de hoy el Polaco no había aparecido”.

Barby Silenzi y el Polaco

Y remarcó: “Cuando se pelean, la táctica del Polaco es huir, y esta vez Barby se cansó y no va a ir a buscarlo”. En otras oportunidades, el artista y su pareja solían tener fuertes discusiones por celos, pero esta vez no trascendió que si distanciamiento tendría que ver con eso.