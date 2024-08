¿No la invitaron? El verdadero motivo por el que Gaby Sabatini no asistió al casamiento de Oriana y Paulo Dybala

El pasado 20 de julio, hace casi un mes, se realizó el casamiento del año entre Oriana Sabatini y Paulo Dybala, con una ceremonia y fiesta que duró más de 12 horas y tuvo a más de 300 invitados en un festejo exclusivo e íntimo, que tuvo a toda la audiencia expectante.

Una de las cuestiones que más llamó la atención en cuanto a los invitados, es que Gaby Sabatini, la tía de Oriana, no asistiría al evento. Por ello, Catherine Fulop y Ova, los padres de la novia, hablaron al respecto, mostraron tristeza y contaron la lejanía que tenían con la extenista.

Tras casi un mes del casamiento, Ángel de Brito en “Ángel responde”, su programa de streaming de Bondi LIVE contó el que sería el verdadero motivo por el cual Gaby Sabatini no asistió a la boda de su sobrina y Dybala.

Se conoció el motivo por el que Gaby Sabatini no fue al casamiento de Oriana y Paulo Dybala

“De lo que más se habló fue de que Gaby no vino. Muchos dijeron: ‘Que chot… Gaby Sabatini, ¿cómo no va a venir?, ¿Cómo no la saluda por las redes’. De una muy buena fuente, la mejor fuente, me contaron que a Gaby Sabatini nunca le llegó la invitación”, comenzó Ángel.

Y luego especifico sobre el tema de la invitación: “Nunca fue formalmente invitada. El único comentario que recibió, y lástima que no está Dalma hoy, es de Claudia Villafañe que le dejó un mensaje y le dijo: ‘Es el casamiento de Oriana, es tal fecha, avisándole que era la boda’, pero nunca le llegó la tarjeta formalmente. Ni Oriana la llamó, ni Cathy la llamó… Bueno, con ella ni se hablan. Ni su hermano Ova, ni su sobrina. Ese es el verdadero motivo por el que no vino”.

“Dijo, como la mujer de 52 años, que es: ‘Si no me llama un familiar para un momento tan importante, cómo voy a hacer el viaje y caer en el casamiento’. Del lado de Gaby lo que dicen es: ‘Se hacen tanto las víctimas diciendo que se alejó de la familia’, pero ni siquiera levantaron el teléfono para decirle ‘¿vas a venir a la boda?’”, agregó Ángel.

Finalmente, volvió a aclarar: “El único mensaje que recibió fue de Claudia que, como era la wedding planner, la conoce a Gaby de toda la vida por Maradona y por la profesión de ambos. Yo no voy a un casamiento al que no me invitan. ¿Quién va? Los colados, nada más”.