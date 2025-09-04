“No despegué, aterricé tras 20 años de trabajo”: Gustavo Méndez, el periodista que entrevistó a la China e incomodó a Wanda Nara

“Yo creo que la nota con la China Suárez no fue un despegue en mi carrera. Para mí, fue un aterrizaje de 20 años de trabajo”, afirmó el periodista Gustavo Méndez en una íntima entrevista con Vía País, antes de empezar a relatar su camino al éxito dentro del mundo del entretenimiento argentino.

La entrevista que le hizo Gustavo Méndez a la China Suárez en “La Pasión”, el programa de streaming que se emite por el canal de YouTube de la Televisión Pública, se llevó a cabo hace 3 meses, pero generó tantas opiniones en la web que, actualmente, sigue presente para muchos cuando surgen temas relacionados con el “WandaGate”.

Gustavo Méndez y la China Suárez.

Como ya es sabido, en esta larga polémica hay quienes son partidarios y defienden a Wanda Nara, otros toman postura por Mauro Icardi y, también, están los que optan por refugiarse en el team de la China Suárez. Ahora bien, debido a la entrevista periodística que le hizo a la actriz del “Hilo Rojo”, muchos supusieron que Gustavo Méndez era su defensor.

Sin embargo, lo cierto es que, ante la búsqueda de información real y verídica dentro del mundo del espectáculo, Gustavo Méndez aprovechó la oportunidad que se le presentó en su momento y destacó su profesionalismo a la hora de ofrecer una propuesta de entrevista diferente, sin preguntas maliciosas, sin ataques desprevenidos, sin insinuaciones fuera de lugar y, sobre todo, sin sobrepasar los límites con el entrevistado.

Gustavo Méndez: el antes y después de su entrevista con la China Suárez

“Mi carrera arrancó durante el año 2007, en el diario Perfil. Empecé colaborando en el suplemento espectáculo del diario y, después, en 2008, ingresé como redactor del diario”, contó.

Gustavo Méndez durante uno de sus tantos encuentros con la China Suárez.

Y siguió: “Así estuve hasta el año 2020. Después de 13 años me fui, pero en ese proceso también decidí estudiar locución para tener una herramienta más de trabajo y de formación”. Según Méndez, transitar por el camino de la comunicación con información real y verídica no fue fácil, pero la persistencia y el esfuerzo rindieron sus frutos.

“Empecé a trabajar en radio y también comencé a verme en un formato más audiovisual. Incluso, en Perfil hice un noticiero de un minuto de noticias todos los días. Yo hice propuestas audiovisuales para sumar y adaptarme a las nuevas tendencias”, profundizó.

Tiempo más tarde, se le abrió el camino hacia la televisión: “Me llamaron para ir de invitado a ‘Infama’, después fui a ‘Infama Recargado’, y seguidamente empecé a colaborar con ‘Confrontados’”. Más tarde, la productora Mandarina le ofreció a Gustavo trabajar en el último ciclo mencionado, de lunes a viernes, por la pantalla del Canal 9: una oportunidad que no debía desaprovechar.

Gustavo Méndez como parte del equipo de "Confrontados".

Luego, trabajó con algunas figuras de renombre del Canal 9 como Susana Roccasalvo y, en 2021, pasó a formar parte de Sitio web de Revista Gente, como Editor General del Sitio. Tras absorber todo tipo de conocimiento, el periodista sintió las ganas de crear su marca personal: “Dije: ‘Bueno, voy a hacer mi página web, voy a hacer mi podcast y voy a meterle de lleno al Instagram con información de valor’, mientras paralelamente me había quedado con Susana todos los findes de semana en ‘Implacables’”.

Claro que, aunque las ideas pueden llegar de forma desordenada en un momento dado, sabía exactamente lo que quería: “Yo quería empezar a hacer el periodismo de primicias y arranqué informando sobre los invitados de Tini Stoessel en el Hipódromo”.

Instagram de Gustavo Méndez.

Además, Gustavo resaltó que, en Instagram, comenzó con 8000 mil seguidores (aproximadamente) y hoy cuenta con más de 130 mil. El esfuerzo rindió frutos en solo 3 años, pero con un trabajo constante y enfocado.

Asimismo, consiguió tener su propio canal de streaming dentro de la TV Pública, “La Posta del Espectáculo”, un proyecto original que representó un gran esfuerzo de su parte: “Es autogestivo, una idea original mía, producida por mí, que lo llevé y me abrieron las puertas para llevarlo, después seguí con ‘Love Streaming’, que yo también quería conducir”, aclaró el entrevistado.

Gustavo Méndez junto a María Belén Ludueña en el estudio de "Mujeres Argentina".

Ahora, Méndez destaca como figura en uno de los canales de televisión más importantes del país: “Salté a un canal líder, estoy cumpliendo un sueño de trabajar en el Canal 13 y, muy agradecido, aprovechando la oportunidad y dándolo todo programa a programa”.

- ¿Qué significó la entrevista con la China Suárez en el ámbito profesional?

- El proceso, que fue una decisión, no fue como casualidad y yo creo que la nota con la China no fue un despegue. Para mí fue un aterrizaje de 20 años de trabajo. Muchos lo ven como que fue tu despegue. No, no despegué. Yo siento que aterricé justamente un avión que lo venía preparando hacía mucho tiempo, con mucho trabajo, con muchos ‘no’ y con muchas frustraciones.

Gustavo Méndez durante su proceso de crecimiento profesional.

No obstante, Gustavo resaltó que, no siempre dentro del medio necesitas a un patrocinador, ya que, con el esfuerzo y la perseverancia interior, cada cual puede lograr lo que desee a corto y largo plazo: “Yo sabía lo que iba a suceder y me fui preparando porque yo sabía que en algún momento iba a surgir esta oportunidad creada por mí, nadie me la dio”.

En la actualidad, debido al arduo trabajo que realiza dentro del Canal 13, “La Posta del Espectáculo” y el programa de música “Love Streaming”, transita sus días haciendo lo que realmente le gusta en el rubro del entretenimiento y sin ánimos de sobre analizar el futuro para así poder disfrutar de su presente. Aunque, al igual que muchos, sueña con tener una mejor estabilidad financiera a futuro y conducir un programa de televisión de aire.

Gustavo Méndez y la China Suárez en el pasado.

- ¿Cómo es la China Suárez cuando se apagan las cámaras?

"Me parece una persona tranquila, me parece más bien una persona bastante decente al momento de responder las preguntas. Yo la conozco de los Teen Angels, desde antes los Teen Angels, de Casi Ángeles. Desde que yo empecé, bueno, siempre la entrevisté y ella siempre fue muy buena onda”, recordó.

Gustavo Méndez: el periodista clave en los escándalos de Wanda Nara

Durante la entrevista con Vía País, el periodista también mencionó que, en la actualidad, muchas personas lo cuestionan debido a su entrevista con la China Suárez e, incluso, aseguran que apunta constantemente contra Wanda Nara.

“Fernanda Iglesias descubrió un ejército de bots que está orquestado para pegarle a alguien. Está clarísimo porque yo hice la nota con la China sin hablar de Wanda Nara. Yo lo que creo con eso es que Wanda Nara con esa entrevista se quiso matar. Se quiso matar por qué no hablaron de ella, ¿entendés? Y que haya sido una entrevista que giró por todos lados y que no se habló de ella le pudo haber dolido”, destacó.

Gustavo Méndez, periodista de Canal 13.

“Soy un blanco porque hice esa nota y porque tengo contacto con la China”, considera. Pese a la información que constantemente expone, el periodista aseguró que no tiene ningún tipo de odio personal contra Wanda Nara: “El que se enoja pierde, no hay que tomarse las cosas personales y hay que ser buena persona”.

Por su parte, Gustavo mencionó que, uno de sus grandes propósitos es siempre trabajar su credibilidad y para hacerlo informa con la verdad: “Mi equipo y yo trabajamos con libertad, tratamos de tener todas las voces, aunque por ahí nos critiquen de que hablamos con el lado de Wanda, pero hay que hablarlo, porque tenés que contar la postura de todas las partes”.

- ¿Qué opinión tenés sobre las redes sociales, la tecnología y su relación con el periodismo?

- Hoy hay mucha sobreinformación, cualquiera comunica cualquier cosa y la gente consume. Entonces, como la gente consume cualquier cosa, algunas personas tienden a generar ciertos contenidos y ciertos mensajes bien direccionados para favorecer o perjudicar a otra persona”, subrayó.

- Las tensiones con Ángel de Brito, ¿traspasan la pantalla chica?

- No creo que Ángel tenga animosidad en contra de alguien, él hace el programa más visto de América, estamos hablando de un número y el número no se discute.

Ángel de Brito, conductor oficial de "LAM".

También precisó que, él como periodista, nunca atacó al presentador de “LAM”. Puntualmente, el conductor de “La Posta” dijo: “Nunca ataco, siempre defiendo. Siempre, incluso en mi vida privada, nunca soy de tirar e ir a atacar, siempre me defiendo y obviamente que defiendo mi laburo. Si noto que me robaron una información o que me ningunean, yo me defiendo”.

Igualmente, mencionó que los cruces con Ángel de Brito no se los toma personal: “Yo lo respeto como periodista, por algo está donde está”.

“Tarde o temprano las oportunidades llegan”

Antes de finalizar la nota con Vía País, Gustavo Méndez aprovechó para aconsejar a todos los que quieren sumergirse dentro del mundo de la comunicación, pero no tienen ni los recursos ni los contactos para hacerlo.

“Primero tenés que hacer algo que te guste. Sea el periodismo, o sea cantar, tiene que ser tu pasión. Después trabajar duro. Otra cosa es, tenés que tratar de ser el mejor siempre. Y con eso así mismo no basta. Tenés que golpear muchas puertas, tenés que ser muy creativo, tenés que meterle pata hasta que una de esas puertas se te abra”, aconsejó.

Gustavo Méndez junto a Mirtha Legrand en el pasado.

Por último, pero no menos importante, Méndez concluyó: “Una vez que te dan esa oportunidad, tenés que ser el doblemente creativo, porque hay que sostener eso todos los días. El que quiere puede ¿Viste? Tarde o temprano las oportunidades llegan. Acá el ejemplo de que pasaron 20 años para que hoy me estén haciendo notas por mí laburo, por hacer lo que me gusta, no entrando en un reality. Yo no soy famoso, soy un periodista”.