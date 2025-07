La grave denuncia que recibió Ángel de Brito tras revelar la separación de Pampita y Martín Pepa

Recientemente, Ángel de Brito informó por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, que Pampita se separó de su entonces pareja, Martín Pepa. Tras develar dicha noticia, el periodista Gustavo Méndez apuntó contra el conductor de “LAM” a través de X y desató un escándalo inesperado.

Más exactamente, Méndez denunció que tanto Ángel de Brito como la panelista Yanina Latorre, dieron la primicia sobre la separación de Pampita sin acreditar que fue él quien la consiguió a través del contacto directo que estableció con la protagonista de la historia.

Gustavo apuntó fuerte contra Ángel de Brito y Yanina Latorre, ¿Qué dijo?

En principio, el panelista de “Mujeres Argentinas” publicó en X una captura de pantalla donde se aprecia la noticia que subió Ángel de Brito en Instagram y, los comentarios de esta, estaban repletos de usuarios que resaltaban el origen de la primicia.

Con la captura del escenario antes referido, Gustavo dijo lo siguiente, refiriéndose al accionar de Ángel: “¿La mejor comunidad del mundo? Sí, la mejor comunidad del mundo que valora que un pibe de barrio como yo se rompa el toto y meta estas primicias que otros roban y ningunean“.

Gustavo Méndez apuntó contra Ángel de Brito en X.

También, Gustavo mostró en X el apoyo de sus seguidores, quienes se encargaron de recordarle a Yanina Latorre de dónde había salido la primicia sobre la separación de Pampita. Esto debido a que la panelista de “LAM” tampoco acreditó a Méndez cuando informó al respecto.

Gustavo Méndez sobre el posteo de Yanina Latorre en Instagram.

Como si lo antes mencionado fuera poco, el periodista de espectáculos elevó la intensidad de la denuncia en X contra Ángel de Brito, Yanina Latorre y todos aquellos que hablaron sobre la noticia sin dar los créditos correspondientes.

Puntualmente, Méndez apuntó: “La gente ya no come vidrios. La gente se da cuenta de los ladrones de info ajena, soberbios, malos compañeros y malos colegas”. No obstante, Gustavo sumó: “Y quiero decir que tengo la mejor comunidad del mundo que me defiende siempre, sobre todo cuando alguien se rompe el toto y llega solito”.

Gustavo Méndez se refirió a Yanina Latorre y Ángel de Brito en X.

Así, Gustavo Méndez evidenció su molestia por la situación. Aunque, por otro lado, ni Ángel de Brito ni Yanina Latorre se hicieran eco de las palabras del periodista.