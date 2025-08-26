Santiago Maratea no aguantó la presión y contó en vivo lo que todos querían saber sobre su vínculo con la China Suárez

Santiago Maratea y Yanina Latorre sostuvieron un picante ida y vuelta durante la más reciente emisión de “Trato Hecho”. La conductora de “SQP” aprovechó que fue invitada al programa del influencer para revivir una polémica que se generó en su momento con la China Suárez.

De acuerdo con los archivos pertinentes, antes de que la China Suárez estuviera con Mauro Icardi y, después de que a Santiago Maratea se le relacionara con Guillermina Valdés, surgió un imponente rumor que los relacionó a los dos.

Más exactamente, decían que la China Suárez había estado en la intimidad con Santiago Maratea. Lejos de ignorar aquella situación, Yanina Latorre recordó lo sucedido y le preguntó al conductor de “Trato Hecho” sobre la veracidad de tal especulación.

Trato Hecho con Santi Maratea.

Qué dijo Santiago Maratea en “Trato Hecho” sobre la China Suárez

Puntualmente, Yanina Latorre preguntó: “¿Le diste a la China Suárez?“. Y, casi al instante, el presentador de América TV respondió: ”No, te quería hablar de eso".

En ese contexto, Yanina contó que, cuando salió el rumor, la China le escribió: “Sabés que me lo reprochó. Yo te pregunté si tenía la conc.. de oro y vos se lo contaste. Yo me enteré de que te la estaba dando”.

Sin embargo, Santi Maratea dejó pensando a Yanina Latorre con esta contestación: “Yo no vendo mis fuentes, ¿No se te ocurre qué puede tener la China más allá de eso?“. Pero, la panelista de ”LAM” no se achicó y contraatacó: “No, para mí todas en la cama hacemos lo mismo”.

Por último, pero no menos redundante, Santiago Maratea recordó que hace muy poco salió con una chica y la salida duró aproximadamente 3 horas. Según el influencer, la mujer en cuestión estuvo 1 hora preguntándole si era cierto que había estado con la China Suárez y él le repitió en reiteradas oportunidades que “no”.

La China Suárez

De acuerdo con la postura de Santiago, algunas personas no confían en su palabra porque creen lo que dice Yanina y, en su momento, Latorre dejó entrever que él sí estuvo con Suárez.