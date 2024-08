Nicole Neumann compartió una foto de su hijo Cruz y desató una polémica por la maternidad: “Ridícula”

Nicole Neumann, una de las figuras más destacadas del espectáculo argentino, está atravesando un momento de plena felicidad tras el nacimiento de su hijo Cruz. Sin embargo, lo que debería haber sido un tierno homenaje a sus hijos por el Día de la Niñez terminó convirtiéndose en una controversia en redes sociales.

La modelo compartió una serie de fotos en su cuenta de Instagram, donde aparecía junto a sus hijos y su pareja, el piloto Manu Urcera, pero un detalle en particular generó una lluvia de críticas. En la publicación, todo el protagonismo se lo llevó el nuevo integrante de la familia, a quien aún no se le conoce la cara de manera pública.

Nicole posó junto a sus cuatro hijos. Foto: Instagram

El carrusel que Nicole compartió con sus más de 2.1 millones de seguidores en Instagram no pasó desapercibido, ya que, como es costumbre desde que sube fotos de Cruz, pone diferentes emojis en la cara del pequeño bebé. En el texto que acompañaba la publicación, la modelo escribió: “Feliz día del niño, los amo”, una dedicatoria afectuosa que contrastaba con las reacciones que generó.

Nicole pasó un domingo junto a Manu Urcera y sus hijos. Foto: Instagram

A Nicole Neumann le llovieron las críticas tras subir una foto de su hijo

La recepción de la imagen fue mayormente negativa, con numerosos usuarios expresando su descontento. Comentarios como “No comparto para nada si no querés mostrar el rostro de su bebé. ¿para qué suben fotos?”, “¿Tuvieron un oso (por los emojis) o un bebé?”, “Qué ridícula, no subas fotos para eso”, “¡No sé para qué expone al bebé si no muestra su rostro! Realmente una payasada”.

Las fotos de la polémica. Foto: Instagram

Nicole Neumann no es la primera celebridad que decide ocultar el rostro de sus hijos en redes sociales, y es un tema que suele dividir opiniones. Mientras algunos usuarios comprenden y respetan la decisión de preservar la intimidad de los niños, otros lo ven como una medida contradictoria, especialmente cuando se elige compartir imágenes familiares en plataformas públicas.

La famosa tapa la cara de su hijo con emojis de animales. Foto: Instagram

Por ahora, Nicole no respondió a las críticas, y continúa disfrutando de esta nueva etapa en su vida junto a su familia. La modelo ha dejado claro que, a pesar de las opiniones ajenas, su prioridad sigue siendo el bienestar y la privacidad de sus hijos.