Nenagenix, Mujer Cebra, K4 y Las Tussi: nuevos artistas para descubrir en el Festival Mutante

El Festival Mutante regresa con su tercera edición. El evento será el próximo domingo 1° de septiembre en el C Art Media de Chacarita. Allí se estarán presentando Nenagenix, Mujer Cebra, K4 y Las Tussi, algunas de las nuevas voces del rock independiente. Las entradas ya están disponibles a través de Passline.

El Festival Mutante se destaca por reunir las propuestas más innovadoras de la música rock independiente, creando un espacio único donde convergen diversas ramas sonoras y audiovisuales de la escena actual. Justamente, el nombre refleja perfectamente la esencia del festival: un entorno cultural y musical en constante evolución.

Broke Carrey se prepara para presentar nuevo material en el Festival Mutante Foto: Prensa

En este evento las formas, las estéticas y las propuestas no solo se diversifican visual y sonoramente, sino que también abordan aspectos políticos, representando una sociedad que se manifiesta y se expresa a través de múltiples disciplinas artísticas.

Con un enfoque claro en la expresión artística en todas sus formas, el Festival Mutante invita a los asistentes a sumergirse en una experiencia donde la creatividad no conoce límites. La premisa es contundente: celebrar la mutación, la diversidad y el fomento de la cultura independiente.

En este espacio, cada detalle está pensado para ofrecer una plataforma a las voces más auténticas y transformadoras del panorama actual, reafirmando su compromiso con la innovación y la libertad artística. Vía País habló con los artistas que estarán presentes en esta nueva edición del Festival Mutante.

—¿Cómo se preparan para esta fecha en el C Art Media?

Las Tussi: La verdad que estamos muy contentas, siempre seguimos el festival y esta edición va a estar muy buena.

K4: Muy bien, estoy muy contento de ser parte del hermoso line up, con gente amiga que conozco y siento que va a estar muy bueno. Es mi primera vez tocando acá, en el Complejo Art Media, y nada preparando la full muy manija y cebado de lo que va a pasar.

Mujer Cebra: Bien, la verdad que muy bien y nos agarra tocando un poco menos que de costumbre, así que eso también es bueno porque tenemos un poco más de tiempo otra vez para preparar algo.

Nenagenix: Estamos muy contentas porque estamos rodeados de colegas, gente con la que ya hemos tocado antes en años previos, así que la sube. Creemos que va a ser una fecha muy divertida, va a estar muy picada.

—¿Qué tiene de especial tocar en festivales a diferencia de fechas individuales?

Las Tussi: Siempre está bueno tocar en festivales porque tenés de repente otro público adelante, que no solo te viene a ver a vos sino gente que va a ver a otras bandas o que ni te conoce o solamente escuchó el nombre por el flyer y está bueno, es exposición. Siempre está bueno, todo lo que se mueve alrededor.

Es la oportunidad de compartir, es diferente. Por lo general, cuando organizas fechas propias, siempre tocas con bandas de amigos y en los festivales estás con otros, está buenísimo.

K4: Lo distinto, y yo creo que está muy bueno, es que se empieza a compartir el público que tal vez que va a haber una banda que y que no va a ver a la otra termina conociendo cosas nuevas y mismo a uno te termina viendo gente que capaz no te hubiera ido a ver en otras circunstancias. Yo creo que eso es la gran diferencia y que está bueno.

Mujer Cebra: Creo que en general es mucho más lindo digamos un festival si tenés bandas amigas o gente con la que te lleves bien y bueno, esta la verdad que es el caso.

Nenagenix: Se siente un poco más unido todos, o sea personalmente me parece más divertido. Es como el recreo del colegio. También el hecho de que te puede conocer gente nueva. Es una buena oportunidad para ver artistas que no curtías y te terminan gustando.

—¿Qué canción les gusta tocar en vivo y cómo es el ambiente que se genera?

Las Tussi: A mí me gusta mucho “Sr Policía”, que es un tema que me encanta y siempre llega bien. Siempre se recibe súper bien, es un tema que me encanta tocar en vivo.

Es difícil, es diferente el que nos gusta tocar y el que le gusta a la gente, pero a mí algo que coincida es “Cuchillito”, me gusta tocarlo y está buenísimo lo que se arma abajo es divertido.

K4: “Salchicha”, una canción que dura 20 segundos.

Mujer Cebra: No sé, tal vez la primera que sacamos que es “Verano sin personas” podría ser una o por lo menos una que yo la tengo ahí como medio chipeada.

Nenagenix: A mí me ha gustado mucho “Antes de que olvide” para tocar en vivo. También “Pulso” y esas dos coinciden bastante tipo siento que son las al público más les gusta.”Dientes de leche” y “Nadar sola”, también.

—¿Cuál fue el primer festival al que asistieron? Ya sea como público o como artistas…

Las Tussi: Todos los Mar del pop en Mar del Plata, épicos siempre, todos los que fui y los que pude participar también. También increíble el Primavera Sound que pudimos tocar el año pasado.

K4: Yo antes de empezar a hacer música nunca había ido a festivales, el último, el Primavera Sound realmente estuvo muy alucinante, fue un paso gigante para mí tocar ahí.

Mujer Cebra: Creo que me acuerdo de uno que se llamaba El Pardo, el festival Pardo, que fue en una casona de tango fue rarísimo pero pero estuvo muy bueno, la verdad.

Nenagenix: Al primer festival que fui como público fue al Lolla 2016. Depende como clasifique festival porque tenemos festivales que hemos hecho en el under y hemos también así masivos, digamos, el primero que hicimos fue el Primavera Sound 2022, que fue tremendo.

—¿Por qué la gente no puede perderse de esta edición del Festival Mutante?

Las Tussi: La propuesta está increíble, está en un lugar que está buenísimo, va a estar muy divertido, es un domingo, ¿qué más puedes esperar de un domingo más que venía a ver a todas estas bandas? Es un planazo.

Que vengan a ver esta esta edición que va a estar increíble. Me parece que armaron ahí un line up más que interesante y está bueno que vengan a verlo.

K4: Va a ser un momento histórico porque va a ser un traspaso en vivo de mi show, vamos a adquirir una nueva figura. Va a ser un show después de tanto tiempo que estuve sin tocar, es como el comienzo y la vuelta, el primer paso de volver con todo.

Mujer Cebra: Bueno, que venga ni hablar es un festival que dio la propuesta está increíble y yo si no tocara también vendría así que es una recomendación personal.

Nenagenix: No se lo tienen que perder porque vamos a agitar como siempre, pero esta vez con muchos colegas. Ya habíamos tocado en el Complejo C pero lo hicimos abriéndole a otra banda, Warpaint, así que esta es la primera vez donde tenemos un show más armado, más propio y un poco más largo acá. Va a ser un show bastante completo y son todos artistas que mueven bastante el público, entonces seguramente se va a picar y va a ser súper divertido, y nos vamos a c*gar un poco a palos, así que si les gusta eso vengan. Si no se pueden quedar un poco atrás, pero va a estar bueno. También el hecho de que no solemos tocar en CABA, así que aprovechen.