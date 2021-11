Durante los últimos dos días, los rumores de que Mica Viciconte (32) y Fabían “Poroto” Cubero (42) se convertirían en padres cobraron fuerza. Es que están en pareja hace cuatro años y las ganas de tener un hijo siempre fue un tema puesto sobre la mesa.

//Mirá también: “El body de lencería que eligen las famosas: Mica Viciconte y Bianca Iovenitti marcan tendencia con este look”

Mica Viciconte ya se muestra sin problemas con las hijas de Nicole Neumann

Ambos se muestran muy felices. Ella tiene una excelente relación con las tres hijas del exfutbolista, Allegra, Sienna e Indiana, frutos de su matrimonio con Nicole Neumann.

Por el vínculo que tiene con las chicas, es que esta no sería la primera ni la última vez que circularía la noticia de que agrandarían la familia.

Lío Pecoraro anunció el embarazo de Mica Viciconte y Fabián Cubero

Lío Pecoraro fue quien a través de su Twitter y etiquetando a la pareja escribió: “La espera más esperada, bebé en camino”. E incluso, minutos más tarde, apareció nuevamente para confirmar el sexo del bebé: un varón.

El tuit de Mica Viciconte sobre los rumores de embarazo.

Ángel de Brito fue quien aumentó las especulaciones, ya que en un tuit expresó: “Debe estar embarazada porque estaba en línea, le pregunté y no me contestó”.

Sin embargo, en la noche de este miércoles Viciconte utilizó la red social del pajarito, la que tiene más de 900 mil seguidores, para aclarar la situación: “Según mis cálculos, este vendría a ser mi octavo embarazo jajajaja”, escribió junto al emoji de una embarazada.

//Mirá también: “Nicole Neumann posó en un mini vestido negro engomado, pero su nuevo piercing fue el protagonista”

“Ya sabemos que es verdad, lo va a confirmar en Masterchef”, contestó una seguidora, “Perdón, pero no te creo”, respondió otra y “Micaela, yo ya me había ilusionado”, lamentó un fanático. Fueron solo algunos de los comentarios que recibió.

Mica Viciconte y sus ganas de ser madre

“Lo hablamos desde el día que lo conocí. Porque cuando me entero que tiene tres nenas, era entendible si él no quería tener a futuro más hijos. Quedó como raro porque le pregunté ni bien lo conocí y fue como ‘uh, esta ya quiere un hijo’, es raro.

Y agregó: “le dije que si arranco algo, mas allá de si puede funcionar o no, necesitaba saber si a futuro quería tener hijos o no porque sino no voy a perder el tiempo”.