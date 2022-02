La muerte de Gustavo Martínez abrió un montón de puertas de internas en la familia Fort, junto a Marta y Felipe, los hijos de Ricardo que habían quedado a su cargo después del fallecimiento del chocolatero. En las últimas horas, se conoció el último mensaje del preparador físico que le envió a su sobrino.

La decisión de Martínez de terminar con su vida se debió, según trascendió, a la mayoría de edad que cumplirían Marta y Felipe Fort, y ante la posibilidad de irse de su casa. La expareja de Ricardo temía que los chicos se fueran del país y lo dejen solo.

Gustavo Martínez

“No sé qué hacer, estoy como sin rumbo. Estoy en un lugar que parece que, lo único que hay que hacer, son cagadas”, le escribió Gustavo a Nicolás, su sobrino, uno de los que apuntó contra los mellizos por su trato contra su tío.

“No me abandones. Me siento solo, estoy en un mundo de mierda, no voy a hacer nada. La gente que me rodea es un asco”, escribió Gustavo en palabras del periodista Daniel Ambrosino, quien dio a conocer la noticia.

La dura situación económica que le tocó atravesar a Gustavo Martínez según su sobrino

El duro posteo del sobrino de Gustavo Martínez contra los Fort

Nicolás, el sobrino del tuto de Felipe y Marta Fort, reveló que su tío no atravesaba una buena situación económica y apuntó contra la familia por dejarlo solo. “Nosotros le pagábamos las tarjetas de crédito, no tenía para pagar el seguro del auto. Él se manejó siempre con un auto de mi hermano, un 206 del año 1810 y ni siquiera le alcanzaba”, señaló.

“Tengo un audio de Marisa -la niñera de los mellizos- pidiéndome plata para pagarle el celular porque tenía las tarjetas cortadas. Lo que yo cuento es lo que vivíamos con él. Mi hermano mayor, que tiene un café a cuadras de donde vivía, tenía un trato diario con él”, agregó.