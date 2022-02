Este miércoles por la mañana se conoció la inesperada muerte de Gustavo Martínez, última pareja de Ricardo Fort y tutor legal de los mellizos Felipe y Martita. El trágico hecho ocurrió durante la madrugada, luego de caer del piso 21 de su departamento de Belgrano y todo indica que se trató de un suicidio.

En las últimas horas se confirmó que Martínez padecía de un principio de Alzheimer y se especularon versiones acerca de su angustia y depresión porque los hijos del empresario chocolatero cumplen la mayoría de edad en los próximos días. Al respecto se expresó Natalia Román, jefa de prensa de Marta y Felipe Fort, y en comunicación con “América Noticias” aseguró: “El deterioro cognitivo de Gustavo fue muy evidente para nosotros”.

Gustavo Martínez junto a Ricardo, Martita y Felipe Fort (Archivo)

Según reveló la vocera, el tutor de los jóvenes “no estaba en condiciones de trabajar” y confesó que “era muy difícil hacérselo a entender”. Mientras que en cuanto a las duras acusaciones contra la familia Fort de parte del sobrino de Martínez, la vocera remarcó: “Nadie dejaba de lado a Gustavo. No solo no estaba abandonado, estaba acompañado todo el día, o por el personal de la casa, o por los chicos que vivían con él o por Marisa, la niñera de toda la vida”.

El duro posteo del sobrino de Gustavo Martínez contra los Fort

“Siempre había alguien con él, tal es así que se quitó la vida con los mellizos en la casa”, agregó. Y ratificó: “Nadie lo iba a dejar en la calle. Dejen de demonizar a los Fort. Es una familia que tiene su patrimonio y demás. Pero nada más alejado de la realidad que lo que están diciendo sobre Gustavo”.

Y cerró: “El sobrino dijo que vio a Gustavo en Navidad, yo hablé con él el lunes y los chicos lo veían todos los días. Estábamos alerta por cualquier cosa que necesite. Tanto es así que yo lo llevé a vacunar”.