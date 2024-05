“Me pusieron 14 tornillos”, así quedó el pie de Eliana Guercio tras la fractura por una caída en la cancha

Hace algunos días, durante la previa del encuentro entre Boca y Estudiantes en el Mario Alberto Kempes, Eliana Guercio sufrió una caída que acabó en una fractura triple en el pie y requirió de una intervención quirúrgica.

Eliana Guercio reveló cómo se siente y cuál es el panorama de su fractura. Foto: web.

Pero para dar tranquilidad a sus seguidores, la esposa de Sergio “Chiquito” Romero participó en All Access, el canal de Streaming de Telefe, y contó que tuvo “triple fractura de tobillo, luxo fractura de tobillo y comprometido el talón tibial. Yo si rompo, rompo todo”, sumando algo de humor a la trágica situación.

Eliana Guercio habló de su rehabilitación después de la fractura. Foto: Instagram

“Los médicos me dijeron que iba a quedar igual a como estaba, pero me pusieron 14 tornillos. Tengo que estar 2 o 3 meses sin pisar. Me dieron un monopatín”, concluyó para compartir el panorama positivo que se espera cuando acabe el largo proceso de rehabilitación.

Eliana Guercio junto a su esposo. Foto: Instagram

Cómo fue la caída de Eliana Guercio

Luego de la preocupación que creció en las redes sociales al ver a la esposa de Sergio “Chiquito” Romero caminando con dificultad en la previa del partido con Estudiantes, Ángel De Brito se atrevió a aclarar lo que ocurrió para llevar tranquilidad a los seguidores de Eliana Guercio, siguiendo con la explicación que ella le habría dado.

Eliana Guercio sufrió un accidente en Córdoba en la previa del partido de Boca (Captura de pantalla)

“Iba con el bebé en brazos, no vi que se terminaba la vereda, obvio estaba bastante alto y me confundí con las vallas. Cuando me iba cayendo, solo procuré cuidar a Luqui (Luca Romero), que estaba dormido. Sabía que al no poner las manos me iba a lastimar, pero en ese momento estaba usando las manos para levantarlo a él”.

“Gracias a Dios me salió perfecto: Luqui intacto y yo me hice mier... Me quebré todos los huesos que había para quebrar. Serían tres huesos. El doctor de Boca me acomodó el pie de tal manera que me sacó gran parte del dolor que tenía en ese momento’”, concluyó.