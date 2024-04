Ángel de Brito confesó por qué no aguantaban a Milett Figueroa en el Bailando 2023

Ángel de Brito y Milett Figueroa tuvieron una disputa sin prescedentes durante el Bailando 2023. Pese a que la modelo conformaba una de las relaciones más polémicas con Marcelo Tinelli, el conductor no dudó en atacarla porque consideraba que siempre quería agradar todo el tiempo.

“Yo no le creo. Está en pose todo el tiempo, quiere agradar y cuando la votan todos, se pone loca. Creo que debería ser más genuina”, sentenció el conductor de LAM.

Ahora bien, pasado tres meses de culminar el Bailando 2023, Ángel de Brito reveló por primera vez por qué nunca tuvo buena sintonía con la pareja/expareja de Tinelli.

Por qué Ángel de Brito tuvo mala relación con Milett Figueroa

De acuerdo con el juez del Bailando 2023, Figueroa y su madre era considerada como “insoportable” desde el comienzo del programa.

Así es la casa de Milett Figueroa en Perú

“A su mamá, Martita, y a Milett no se la fumaba nadie en el Bailando, yo lo vi, yo soy testigo, no me lo contó otro”, relató el periodista.

Seguidamente, el conductor recalcó que el primer día del reality le preguntó a las maquilladoras cómo eran los nuevos. Ahí, las chicas le entablaron que uno de los participantes era insoportable: Figueroa.

“Me dijeron ‘esté bien, esté mal, esté más o menos, la que es insoportable es la de Perú’, todavía no sabían ni el nombre”, confesó sin filtros de Brito.

Milett Figueroa se descompuso en el "Bailando". (Instagram Milett Figueroa)

Luego de la respuesta de las maquilladores, Ángel les preguntó por qué consideraban eso. Ahí, sentenciaron que venía con su madre a decirles cómo debían maquillar y peinar.

“Les pregunté por qué y me dijeron ‘porque viene con la madre que es una pesada, nos quiere enseñar a maquillar y a peinar, nos da directivas’”, concluyó Ángel de Brito.

¿Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se separaron?

Desde otro ámbito, desde hace varias semanas ha circulado el rumor sobre la separación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa. Ante ello, Ángel de Brito quiso romper toda duda con una contundente respuesta: “Si, aunque ellos digan que no”.

Marcelo Tinelli se hizo una intervención previo a la final del Bailando 2023.

Esta aformación conformó más dudas que respuestas. Es por ello que Milett Figueroa debió aclarar los rumores en LAM tras su reconciliación con Yanina Latorre.

“No me puede j*** algo que yo ya dije que estamos bien. Cuando queramos comunicar algo, lo haremos si es que así se da, pero nosotros estamos bien. No tengo por qué molestarme, se pueden decir mil cosas y yo soy la única que sabe la verdad, todo bien”, recalcó la modelo peruana.