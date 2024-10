“Me hice cargo de mis hermanos”: Paula Chaves contó la dura infancia que vivió con su mamá alcohólica

Paula Chaves se atrevió a profundizar la historia de su familia y compartió detalles sobre los momentos más difíciles que vivió junto a su madre, Alejandra Schulz, quien enfrentó una depresión tras separarse de Horacio Chaves, por lo que la modelo relató cómo fue esa experiencia y cómo lograron superarla juntas.

La desgarradora historia de Paula Chaves y su madre

Paula Chaves.

“Me tocó algo con mi mamá, a la cual amo con toda mi alma y de todo esto saqué algo muy lindo que es admirarla aún más. Mi mamá cuando se separó de mi papá cayó en una depresión muy grande y se volcó al alcohol, tuvo muchos años de una adicción muy fuerte al alcohol y a los antidepresivos, un combo letal, muy fuerte”, explicó la mediática en PH Podemos Hablar.

Muy angustiada, explicó cómo se organizaba la familia ante esta difícil cuestión: “Pasamos por un montón de estados. Un poco me hice cargo de mis hermanos Delfina y Gonzalo, mamá la estaba pasando muy mal y nosotros por ella. Odio, amor, odio, no entender, no poder creer”.

Paula Chaves y su madre.

Luego de muchos años, la modelo logró comprender qué le sucedía a su madre: “Después con los años entendí que ella venía de su pueblo, de Lobos, a Buenos Aires, se casó con su marido, entregó su vida entera a la crianza de sus hijos y de su casa. Y de un día para el otro se le terminó todo porque se separó de mi papá y no encontró rumbo en su vida, ni siquiera en sus hijos”.

Con el tiempo, la mamá de Paula logró salir de ese estado: “Lo bueno de todo esto es que ella pudo darse cuenta, hoy disfruta de sus nietos, está trabajando, es una mujer feliz. Hoy, siendo madre, la puedo entender. Más allá de que todo eso en su momento me enojó un montón. Lo mal que la pasamos y lo bien que estamos ahora porque ella es una guerrera”.

Paula Chaves y su más fuerte temor

Para muchas personas viajar en avión es un gran desafío y necesitan de mucho autocontrol para la mente. Es lo que le pasa a Paula Chaves, que si bien ama viajar y sobre todo disfrutar tiempo con sus amigas e hijos, reveló lo difícil que es para ella.

Paula Chaves contó cuál es su miedo y cómo lo enfrenta

“Me encanta viajar, a pesar de mi pánico a los aviones y a que ‘me pase algo’ estando sola con los chicos”, contó sincera Paula Chaves en su publicación junto a las fotos del viaje.

Luego, la modelo y conductora contó que intenta distraer su mente y hacer ejercicios para no pensar, algo que ayuda mucho en cuestiones mentales como ataques de pánico, fobias o padecimientos. “Busco animarme y mandar a cagar a mi mente para poder disfrutar”, comentó Paula Chaves sobre su secreto para controlar su miedo a volar, que esta ocasión viajo sin su esposo, pero sí con sus tres hijos.