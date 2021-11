Mavys Álvarez, la mujer cubana que denunció haber tenido una relación de abuso por parte de Diego Maradona cuando era menor de edad, llegó al país en las últimas horas.

Mavys declarará el próximo jueves en el juzgado federal de Daniel Rafecas. Según detalló TN, lo hará como testigo en Cámara Gesell.

"Espero ser escuchada, necesito ser escuchada. Lo que viví fue un infierno”, fueron las palabras de Álvarez sobre el caso contra Diego Maradona.

Es que según el relato de la cubana, Maradona la hizo vivir situaciones complicadas, señalando violencia de género, consumo de drogas y una cirugía estética de aumento de senos cuando ella era menor de edad. Además, esta operación se habría realizado en un viaje que ella habría realizado con el Diez al país.

Este viaje generó que la Fundación por la Paz y el Cambio Climático en Argentina denunciara ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) para que se investigue el delito de trata de personas al traer a la joven al país “sin el consentimiento de sus padres” y “bajo presiones”.

Mavys junto a Maradona y a su círculo cercano. (Foto: Gentileza/Infobae)

Sin embargo, teniendo en cuenta que Diego ya falleció, la denuncia va dirigida al entorno del futbolista, quienes tenían conocimiento sobre la situación de Álvarez y acompañaron a Maradona a Cuba en el 2001.

“A mí me presionaron para hacerme la intervención, sin autorización de ninguna persona responsable. Estuve dos meses y medio y no se me permitía salir sola ni hacer lo que quería, siempre había personas encargadas. Solo me dejaron ir a comprar ropa y visitar el zoológico”, aseguró Mavys.

Quiénes fueron los denunciados

Los nombres que se conocen son los de Guillermo Cóppola, Mariano Israelit, Omar Suárez, Gabriel Buono y Carlos Ferro Viera.

Además, también haría parte el doctor Alfredo Cahe y un funcionario público en ejercicio que permitió el ingreso de la menor de edad sin sus padres por Migraciones, lo que haría que la causa no prescriba, según detalló Infobae.