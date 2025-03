La escandalosa separación de Wanda Nara y Mauro Icardi sigue su curso y todos los días se conocen nuevas acusaciones y denuncias entre ellos. El futbolista y la conductora enfrentan una guerra judicial por la separación de bienes y la tenencia de sus dos hijas que hasta el momento tuvo desacuerdos y enfrentamientos.

Los protagonistas de la novela del momento no descansan y suman nuevos personajes a la historia, como es el caso de la China Suárez que blanqueó su relación con el futbolista al comienzo de año y desde entonces desató un escándalo con los idas y vueltas con la famosa. A esto se suma el romance de Wanda Nara con L-Gante.

Mauro Icardi y Wanda Nara cuando eran pareja. (Foto: Instagram Wanda Nara)

Sin embargo, el exmatrimonio no logra llegar a un acuerdo en la justicia por la cuota alimentaria y la tenencia de sus hijas lo que acrecienta la guerra entre ellos. La famosa acusó a su ex de no cubrir los gastos de las menores y reveló que solo ella se hace cargo de las dos. A esto le contradijo las abogadas que defiende al futbolista y volvió el escándalo.

En las últimas horas, se filtró que Icardi denunció a Wanda Nara ante la Justicia italiana por robo, teniendo en cuenta que es allí donde llevan el divorcio.

el exmatrimonio no tiene paz y siguen con sus acusaciones cruzadas

Mauro Icardi denunció a Wanda Nara por robo: los detalles de la acusación

El periodista Gustavo Méndez publicó el documento que presentó Mauro Icardi en Italia acusando a Wanda Nara de robarle millones y explicó los detalles de la causa judicial que se lleva en Europa en donde ya salió el divorcio.

“Mauro Icardi denunció en la justicia italiana que Wanda Nara le habría sustraído de las cuentas comunes del matrimonio 7 millones de euros. La demanda fue realizada en octubre de 2024 en marco del divorcio”, explicó el periodista en sus redes sociales.

el periodista Gustavo Méndez mostró el documento de la denuncia

Asimismo, Méndez mostró el documento que presentó el futbolista y donde se detalla los gastos que denuncia Icardi. “La señora Nara había transferido la cantidad de 5 millones de euros de una cuenta corriente conjunta de los cónyuges en UBI Banca a una de las cuentas corrientes a su único nombre", señala el escrito.

“El producido por los derechos de imagen de su marido, que ascendía a 2 millones de euros, también había sido transferido a esta cuenta corriente personal de la demandada”, detalla el documento presentado por Mauro Icardi en Italia.