Martín Cirio fue declarado inocente a 3 años de la denuncia por pedofilia: “Me destruyeron la vida”

Martín Cirio, conocido como La Faraona, es un comediante y youtuber con un característico humor ácido. Amado u odiado, después de tres años de una denuncia por apología a la pedofilia que, según él, le arruinó la vida, rompió el silencio.

Saltó a la fama con un blog llamado Maravillosa Tupiza, donde relataba anécdotas de sus viajes y su vida en Egipto. Luego, empezó a crear más contenido y se convirtió en youtuber mientras vivió y viajó por distintos países de Asia.

Experimentó diversas aristas de su personalidad con sus sketches, sus dotes musicales y teatrales, e incluso escribió libros. Explotó todos estos terrenos, pero nunca se fue de las plataformas digitales donde creció y generó una comunidad que lo apoya a punta de espada. Incluso, organizó fiestas donde sus fans pudieron conocerlo y bailar junto a él toda la noche.

El último libro de Martín Cirio "Pasaron muchas cosas...Ninguna dde ellas buena." Foto: instagram

Sin embargo, no fue todo color de rosas para Martín. En la cuarentena estaba en uno de los mejores momentos de su carrera a nivel notoriedad, transmitía vivos de Instagram que fueron vistos por más de 70.000 personas todas las noches junto a Lizardo Ponce, Yanina Latorre y Santiago Maratea, entre otros.

En aquel momento fue denunciado por apología a la pedofilia, por lo que a fines de 2020 La Faraona se fue de la Argentina. Se radicó en Turquía para tomarse un respiro, donde luego de un tiempo alejado de las redes, volvió a producir contenido.

Después de 3 años, Martin Cirio rompe el silencio

Hace tiempo que Cirio volvió a la Argentina, retomó los shows e incluso sus conocidas “TortuFest” y finalmente este 11 de mayo esta causa se terminó, según anunció al mediodía en su cuenta oficial de Instagram.

“Persecuciones en la calle y en redes, una horda de trolls intentando cancelarme shows y eventos, censurado en Paraguay, país al que ya no puedo entrar por esto, trabajo perdido, mi nombre manchado para siempre, y más cosas que nunca pude contar por tener esta causa abierta tanto tiempo”, comenzó Cirio.

Martin Cirio

Asimismo, agregó: “Un infierno que tardó tres años en resolverse, pero finalmente hoy la justicia, que me investigó de pies a cabeza (literal, con allanamiento incluido) habló: confirma que soy inocente (siempre lo fui, solo que ahora tengo un papel que lo dice). No tengo nada que ver con las mentiras que se dijeron de mí”.

Sin embargo, resaltó los daños psicológicos que toda esta situación le generó. “¿Quién va a pagar por todo el dolor y la pérdida que me causaron? ¿Quién va a pagar por haberme destruido la vida? ¿Quién va a pagar por todos los días de estos tres años que tenía que cerrar el orto frente a cada ataque espantoso?”, se preguntó.

“Muchos van a entender lo que es vivir una injusticia tremenda y tener que salir a laburar con una sonrisa, haciendo de cuenta que no está pasando nada, porque no sos rico y necesitás comer como todo el mundo.”, comentó. Sin embargo, a esta cuestión se le sumó el hecho de que su trabajo es hacer, reír a la gente, lo que depende mucho de su estado de ánimo y mental. “Fue tan difícil, pero acá estoy. Sobreviví.”, agregó.

“Finalmente, tengo un papel que dice, nunca tuve nada que ver con lo que se me acusó, y nunca más nadie me va a poder asociar con la pedofilia, porque si lo hacen la justicia caerá con todo su peso.”, declaró contundente.

El documental de Martín Cirio después de 3 años de silencio

El youtuber no hizo simplemente un posteo, también develó que a raíz de lo que vivió estos últimos tres años contará el “detalle de todo lo que pasó” y de lo que nunca pudo hablar hasta este momento, “en una bella obra teatral llamada ‘Martín Cirio, el documental’”, confirmó

Esta obra será en formato de streaming el viernes 16 de junio a las 21 y quedará habilitado hasta el domingo 18 a la medianoche. Las entradas están disponibles en la página oficial del youtuber. “Es en la semana de mi cumpleaños, que lo tomo como mi renacimiento”, comentó La Faraona.

Y detalló por qué será en ese formato: “Después de todo lo que perdí una mínima ganancia merezco. Y además porque si hay una lección que siempre quise dejar es: el drama de hoy es la monetización del mañana”.

MARTIN CIRIO EL DOCUMENTAL Foto: Instagram

La cancelación masiva a Martín Cirio “La Faraona” en 2020

En el medio de su gran momento del 2020, Cirio sufrió una grave acusación. Todo comenzó con un tuit en el que recordó que El Dipy cantó un tema sobre un abuso sexual grupal a una niña de 15 años. El músico le respondió que esa letra no la había escrito él, sino el líder de la banda El Empuje.

Luego, El Dipy compartió en su cuenta capturas de pantalla de tuits de Cirio del 2011 en los que bromeaba sobre la pedofilia y sus intenciones de abusar a niños que iban al jardín de infantes cercano a su casa.

Rápidamente, fue un escándalo en las redes y el hashtag #FallecióLaFaraona se volvió trending topic. “Más allá de que son tuits y cosas que pertenecen a otra época mía, de la sociedad, de Twitter también, cuando me levanté y vi todas las capturas… Ni siquiera me reconocí escribiendo eso. Por supuesto lo escribí yo, no estoy sacándome la culpa de eso, pero dije ‘esto es horrible’. Ni siquiera puedo creer cómo pude escribir esas cosas pensando que era gracioso, que era un chiste o que alguien se iba a reír”, explicó.

Pero no fue suficiente, por lo que agregó: “Un chiste no me convierte en pedófilo, me convierte en un pelotudo, en un insensible, en un montón de cosas”.

El repudio por esta situación invadió las redes del youtuber y Cirio reflexionó: “La realidad es que es algo que a mí nunca me tocó de cerca, nunca lo sufrí yo. Entonces es algo que me sensibilizó recién cuando empecé a descubrir que le pasó a gente muy cercana mía, que me lo contó y ahí me di cuenta como que no hay forma de que esto sea gracioso, que pueda hacer un chiste y reírme”.