Si algo caracteriza a Martín Cirio, más conocido como “La Faraona”, son sus polémicos comentarios. El influencer tiene lengua filosa y se anima a tocar temas polémicos sin ningún tipo de filtro.

En esta ocasión, “La Faraona” hablaba sobre el bullying en las escuelas e hizo un ránking de minorías. “Yo le hacía la vida imposible a todos. En realidad era para esquivar que me bardearan a mi por ser puto, entonces yo me volví como super agresivo y violento. Entonces, no se animaban a decirme nada porque sabían que yo te venía con todo”, comenzó contando.

En este marco, reveló: “Había un chico que tenía rasgos de Síndrome de Down. Entonces si ese chico me decía “A”, yo lo humillaba de arriba a abajo, y a la primera aprendió. Porque convengamos que hay minorías que le ganan a otras. Tipo, gay le gana a pobre, porque es peor ser pobre que ser gay. Pero negro le gana a ser gay, salvo que seas negro y pobre porque en ese caso sos dos minorías”.

Cuando parecía que ya había alcanzado el límite de comentarios polémicos, “La Faraona” lanzó: “Pero tener Síndrome de Down es como que está ahí abajo, tipo todo es mejor que tener Síndrome de Down. Ser negro y pobre está un poquito más arriba que tener Síndrome de Down. Igual no tenía eso, pero tenía como esos rasgos “rares””.

La respuesta de los usuarios no se hizo esperar, hasta sus seguidores consideraron que había derrapado. Uno de los comentarios de Twitter fue: “Yo re bancaba a La Faraona, incluso en las mil veces que la pifió, pero decir que: peor que ser gordo o negro, es tener ‘cara de down’ porque según el estás en el peldaño más bajo, es de las cosas más asquerosas que pude escuchar”.

Por su parte, Francisco Bedini, papá de Lucía, una nena con Síndrome de Down, expresó: “Ustedes no se imaginan como duele el corazón escuchar estas cosas. Que la gente se pueda reír de esto. Yo no te perdono Martin Cirio. Me encantaría hicieras una probation en APAdim IRAM. Estabas conciente de tu provocación”.

Lejos de retractarse, “La Faraona” acusó a los indignados de “buscar roña” y explicó que lo del ranking de la minoría era un chiste y que había hablado con sarcasmo.

Lamentablemente, parece que el negocio de Cirio es generar polémicas para que se hable de él y con este video lo logró con creces.