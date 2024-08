Mariana Brey fue operada de urgencia: qué se sabe su salud

Mariana Brey es una periodista argentina que tiene una larga trayectoria en los medios de comunicación. Actualmente se encuentra el “Socios del Espectáculo” y por la pantalla de C5N en “Duro de domar”, además de tener gran presencia en las redes sociales donde comparte su rutina con sus miles de seguidores.

En las últimas horas, fue la periodista quien contó en su perfil que debió ser internada y operada de urgencia por un grave problema de salud que tenía. En la misma publicación explicó los motivos y contó cómo se siente.

Mariana Brey Foto: captura de instagram

Mariana Brey contó que debió ser operada de urgencia: cómo está su salud

En una extensa publicación que realizó en Instagram, Mariana contó sobre se siente: “Atravesando el Post. Como suele pasarme en estos casos el miedo se penetra en mí. Porque son esas decisiones difíciles de tomar, al menos para mí. No tengo tolerancia al dolor y me estresa mucho pensar en el Post”.

“No me gustan los quirófanos, no me gusta la anestesia, no me gusta que entren en mi cuerpo. En esta oportunidad, estaba de viaje disfrutando del verano europeo cuando se reiteró un dolor en mi panza, como unas puntadas que me quitaban el aire. Ahí no tuve miedo, pero si tomé conciencia que no podía dejarme estar más y que tenía que tomar una firme decisión. Para no ponerme en riesgo teniendo que salir de urgencia a internarme siendo algo de mayor gravedad”, contó en su publicación Mariana Brey.

“Al regreso me puse en contacto con los médicos que me explicaron la importancia de hacerlo con tranquilidad y que el proceso sea algo más liviano. Tenía que sacar la vesícula de mi cuerpo. Así fue que, puse todo en marcha y más rápido que un lince negro, ya estaba en el quirófano. Desperté de la anestesia con lágrimas y sin aire. Mi experiencia por primera vez a la anestesia total fue muy poco agradable. Sentí miedo y dolor. Todo salió impecable y ya estoy recuperándome en mi casa. Con estricta dieta y descanso. Rodeada del amor de la familia y amigos”, cerró su relato la periodista.

Tras contar su problema de salud, la periodista se recupera en su hogar para pronto volver a sus trabajos en la televisión.