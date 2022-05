Luego de fuertes rumores de separación entre Marcelo Gallardo y Geraldine La Rosa, se confirmó el fin de la pareja y aparecieron pruebas contundentes sobre su romance con Alina Moine.

El director técnico de River estaría separado de su esposa, pero aún no habrían comenzado los trámites de divorcio. Sin embargo se conoció una foto que demuestra su relación con la periodista.

Marcelo Gallardo y Alina Moine Foto: web

“Separación confirmada y tenemos las nuevas pruebas”, anunció este lunes Adrián Pallares en “Socios del Espectáculo” antes de comenzar a explicar y enumerar toda la evidencia que une al exfutbolista con la conductora televisiva. “Gallardo está efectivamente separado hace tres años”, aseguró Luli Fernández.

En ese sentido, la panelista contó que River habría enviado “una orden extraoficial que, en el caso de que apareciese una foto de Geraldine La Rosa en los medios, y si hubiese que poner un epígrafe o un graph, la orden de la directiva era ‘Geraldine, exmujer de Marcelo Gallardo’, o ‘Geraldine, la madre de los hijos de Marcelo Gallardo’”.

Y luego agregó: “Y no fue el único dato que me dieron, sino que esta persona que contacté me dijo: ‘Marcelo Gallardo está efectivamente separado hace tres años’. Y no es menor, no es que estamos anunciando que esta separado a partir de ahora, es muy fuerte el detalle, súper”.

Estaría saliendo desde el 2019 Foto: Instagram/AlinaMoine09

En la pantalla aparecía una imagen de Gallardo y de Alina en la misma habitación que demostraría su relación. Lo cierto es que en la fotografía ambos posan por separado, pero el empapelado y los elementos de decoración del cuarto (la lámpara y un cuadro) son los mismos.

Luli aclaró también que el DT “no está divorciado aún, está empezando a asesorarse. El estado entre su mujer y Gallardo es cordial. Está viviendo en Puerto Madero actualmente”.

Cuándo comenzó el romance entre Gallardo y Alina Moine

Semanas atrás, la panelista había detallado que el vínculo entre el exfutbolista y la presentadora habría comenzado en 2019, mismo año que nació Benjamín Keanu, el cuarto hijo de Gallardo con Geraldine La Rosa. La llegada del bebé habría sido la razón por la cual el director técnico decidió mantener oculta su nueva relación.

En conductora televisiva Foto: Instagram/AlinaMoine09

“Él tiene una devoción por su hijo más chiquito y no quiere tener ningún tipo de conflicto y por eso maneja todo con tanta con cautela”, contó semanas atrás. Aunque este lunes aseguró que la pareja anunciará su vínculo de manera oficial en 4 meses, es decir, en septiembre.