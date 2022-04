Los rumores sobre si Alina Moine y Marcelo Gallardo tienen una relación sentimental se han hecho cada vez más fuertes, especialmente tras la filtración de las fotos de ambos en el aeropuerto de Salta hace unos días.

Sin embargo, Moine quien aseguró en el programa Socios del Espectáculo que ella no viajó a Salta. “A mí no me gusta hablar de mi vida personal, mucho menos sentimental”, aseguró en una breve entrevista con el programa.

Luego agregó un fuerte descargo: “El día que quiera contar que tengo novio, me voy a sacar una selfie y se la voy a mandar a Pallares y a Lussich para que la hagan un cuadrito y la tengan de recuerdo”.

Moine le pidió a los periodistas que mejor le pregunten sobre la Selección o por el mundial y no por el tema de si está en pareja o no con alguien.

El ciclo ya había tratado de contactarla la semana pasada para hablar sobre el tema y dejar atrás las especulaciones, pero al no recibir respuesta de ella, los conductores del ciclo contactaron a un amigo de Gallardo, quien fue el que aseguró Moine y el DT eran pareja.

Cómo comenzaron los rumores de romance entre Alina Moine y Marcelo Gallardo

Las especulaciones sobre una relación entre Moine y Gallardo iniciaron en septiembre de 2019. Sin embargo, desde aquel entonces, Moine ha desmentido la relación.

Alina Moine ha negado varias veces la relación con Gallardo.

Los conductores de Socios del Espectáculo no han sido los únicos periodistas que han asegurado que la pareja es real, también lo hizo Ángel de Brito en su momento.

Las fotos de Marcelo Gallardo en casa de Alina

En el mismo ciclo de Lussich dieron a conocer supuestas pruebas que podrían confirmar que el DT de River y la periodista están en una relación.

La foto donde señalan que Marcelo Gallardo estaba en la casa de Alina Moine. Foto: Captura/Socios del Espectáculo

En la imagen se ve a Gallardo posando con una remera y con una pared con un papelado bastante llamativo, misma pared que se ve en una foto de Alina, donde ella posa sentada y que, según señalaron en el ciclo, era en la casa de la periodista.