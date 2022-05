A 20 años de la creación de “Mambrú”, Germán Tripel, Gerónimo Rauch, Pablo Silberber, Milton Amadeo y Emanuel Ntaka se volvieron a juntar y rememoraron tiempos pasados.

Los artistas mantienen contancto pese a la disolución del grupo musical en 2005. Si bien todos continúaron con sus carreras artístas, algunos alcanzaron mayor repercusión que otros.

Se volvieron a reunir Foto: Instagram/tripa_german

Sin embargo, luego de transitar tres años y medio juntos detrás del éxito de “Mambrú” gracias al reality “PopStar” que les valió su salto a la fama, los exintegrantes guardan un cariño muy especial entre sí. En las últimas horas se volvieron virales las fotos de su reunión y mucho se especuló acerca de su regreso.

En 2021 y todavía en pandemia, fue Germán “Tripa” quien había adelantado este encuentro y anticipó por entonces que el objetivo sería “hacer acústicos con invitados, y si se puede, juntar a los cinco, aunque sea para un Zoom o un show especial”. “Estaría buenísimo estar de nuevo los cinco arriba de un escenario y así exorcizar todo lo que haya que exorcizar”, consideró hace un año.

En esa misma entrevista con La Nación, reveló que durante las giras de la banda pop se vivieron momentos muy intenso respecto al sexo y las drogas. “Mambrú fue una época de mucha experimentación sexual y en todo los sentidos lo digo: no me refiero solo a las chicas sino también a las drogas”, admitió.

Germán Tripel recordó las giras de Mambrú Foto: Instagram/German_tripa

Y reconoció que “era muy difícil seguir el ritmo”. “Hacíamos giras muy extensas por todo el país, nos íbamos de miércoles a domingo. Volvíamos los lunes, nos quedábamos en casa los martes y luego volvíamos a las rutas”, recordó acerca del pasado de la banda.

Germán Tripel sufrió de adicciones y hasta intentos de suicidio tras el fin de Mambrú

Pero aquellos acercamiento a las drogras no fueron los peores para Germán Tripel. En 2005, luego del final abrupto de la agrupación, el mundo se le vino abajo.

Luego de su paso por una fama repentina, el estrellato y gran reconocimiento, con la disolución del grupo todo aquello quedó atrás y su vida viró por completo. “Cuando terminó ‘Mambrú' me deprimí. No me dieron más bola, no me hicieron ni una nota, no hablaron conmigo, no nada. Sentí un vacio...”, recordó cuando visitó “PH, Podemos Hablar”, el ciclo de Andy Kusnetzoff.

Germán "Tripa" Tripel, a corazón abierto en "PH: Podemos Hablar". (Telefe)

“En ese tiempo salía mucho, probé un montón de sustancias, me quise suicidar. Empecé a tomar mucho alcohol, siempre iba con mi gente, con mi mejor amigo, otros amigos, con ellos era todo más contenido, pero mi momento depresivo era cuando los dejaba a todos y me volvía solo a casa. Una vez me frenó la policía porque no frenaba en los semáforos. Me sentía feo, que no servía, que no tenía objetivos. Mi momento más feo fue cuando aspiraba cocaína de la mano de otra persona”, contó.

Y recordó el momento más duro de su crisis: “Mi peor momento fue –lo hice varias veces- en el puente de River, en la avenida Lugones, de ir en el auto y cerrar los ojos y que pase lo que pase. Iba borracho, cerraba los ojos, y si los abría antes de doblar, doblo, y sino… abría los ojos y me decía a mí mismo ‘sos un cagón’ y me enojaba conmigo. Pero bueno, gracias a Dios lo pude superar”.