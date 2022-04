En pareja con Germán Tripel desde hace 15 años, Flor Otero habló con Vía País y reveló cuál es la clave para poder combinar la relación con el trabajo. Juntos conducen “Puente Musical”, -que es “una buena excusa para hacer música en vivo”- pero aseguró que su verdadera pasión es el teatro.

Sobre el escenario se luce en la obra “Madres” en el Paseo La Plaza, sobre la calle Corrientes, en su reestreno junto a Sabrina Garciarena, Viviana Puerta y la incorporación de Anita Martínez. Allí interpreta a Nina, una madre divorciada que intenta sobrellevar la maternidad, a la par de lidiar con la separación y encontrar un nuevo amor.

Y aunque reconoció que la obra la llevó a pensar en la posibilidad de volver a ser mamá junto al exintegrante de “Mambrú”, remarcó que “por ahora tener un bebé no está en los planes”.

Flor Otero en "Madres" Foto: Instagram

Vía País: - ¿Qué es en lo que más te identificás con tu personaje?

Flor Otero: - La hipersensibilidad. Soy un poco así, medio sensible al mundo. Mi personaje ya superó ese borde, por ser un hecho teatral pasó el límite que por suerte yo no pasé en la vida. Pero está totalmente colapsada, no sabe cómo manejar sus emociones. Es la que intenta más contener a la protagonista, pero es a la que más le cuesta, la que cree tener todo resuelto y en realidad le cuesta.

V.P: - Protagonizar una obra que habla tanto sobre ser mamá, ¿no te dan ganas de tener otro hijo?

F.O: - Ya soy mamá. Volver a pasar por un embarazo me da recontra ganas, lo pienso muchísimo. Pero hay tantas cosas alrededor de eso que no es tan simple como tener una idea. Por ahora no está en los planes.

Flor Otero y Germán Tripel junto a su hija Nina de siete años Foto: Instagram/floo

V.P: - En el estreno de “Madres”, al finalizar la obra, tu hija se subió al escenario. ¿Te acompaña siempre?

F.O: - Le tomó el gusto a subirse al escenario en Mar del Plata cuando hicimos temporada allá. Un día le propusimos subir con los hijos de todas y le encantó. En su cumpleaños también en el verano le hicimos la sorpresa de soplar la velita arriba del escenario… La cara que puso no me la olvido más. Y ahora cada tanto quiere venir y me pregunta si puede subir. Así que en esta temporada lo repetimos.

V.P: - Como hija de artistas, ¿te dice que quiere ser actriz o dedicarse al arte?

F.O: Tiene siete años, está en una etapa en que quiere ser todo a la vez. Me dice ‘quiero ser doctora, peluquera, veterinaria’; después dice ‘quiero ser doctora, cantante y maestra’. Todos los días cambia y creo que eso es lo mejor que le puede pasar. Que pruebe todos los roles posibles y que vea donde se siente que pertenece. Que el arte sea parte de su vida, se lo dedico a todos los seres del planeta… ¡Imaginate a mi hija! Pero que se dedique de lleno a eso ya lo va a ver.

V.P: - ¿Cómo es trabajar con Germán, tu marido?

F.O: Estamos un poco acostumbrados, en el buen sentido. Nos conocimos trabajando juntos y es hermoso. A veces tiene sus vicisitudes, sobre todo cuando estamos armando el proyecto, porque hay que ponernos de acuerdo y el trabajo no termina en el trabajo, está la casa... Pero lo elijo por siempre, me divierto mucho con él. Me pasa algo que no me pasa con nadie en el mundo, así que lo que más me gusta es repetirlo.

V.P: ¿Cómo pueden combinar la relación con el trabajo?

F.O: Tenemos épocas en las que es brillante cómo nos entendemos y hay otras en las que no. Lo vamos llevando. Vamos tomando las decisiones así. A veces dejamos pasar un par de meses antes de volver a trabajar juntos y otras decimos ‘che, te extraño ¿hacemos algo? y ya armamos otra cosas. Somos medio ciclotímicos.

Les encanta trabajar juntos Foto: Instagram/floo

V.P: - En las redes se muestran como una pareja muy pasional, ¿cómo son en la intimidad?

F.O: - En las redes uno elige mostrar una parte de la vida. En general lo uso para celebrar nuestro amor, lo mismo que con mi trabajo. Por ejemplo, cuando tenés una función genial, llena de gente, lo compartís, no compartís cuando no viene nadie o cuando te olvidaste toda la letra. Lo mismo pasa con la pareja: uno celebra y comparte los momentos lindos. Jugamos y nos reímos de los feos también porque creemos en romper con eso de romantizar todo, pero sí somos románticos. Creo que somos de los pocos que quedamos.

V.P: - ¿Qué te define mejor? ¿Qué sos más: conductora, actriz o cantante?

F.O: - No sé cómo me definiría. Arriba de un escenario siempre soy feliz, eso me define más. Tengo épocas en las que cantar me hace sentir completa, me hace sentir yo. Que lo hago por una necesidad, no solo porque es mi trabajo, lo hago porque no puedo dejar de hacerlo. No soy conductora. Admiro muchísimo a quienes lo son y tengo clarísimo que yo no lo soy. “Puente Musical” tiene que ver con un encuentro entre artistas en una charla recontra descontracturada, es una buena excusa para hacer música en vivo. Así que ser conductora jamás, no es nada que me define. El teatro en todas sus formas me define.

Se casaron en 2011 Foto: Instagram/floo

V.P: - Entonces ¿descartas estar en MasterChef Celebrity que no tiene nada que ver con el teatro por ejemplo?

F.O: - No, no descarto nada. Me gusta probar todo. He probado cosas que pensé que nunca iba a hacer, por ejemplo saqué una cápsula de ropa llevándolo siempre a lo mío, pero probando cosas que por ahí son más lejanas. Me divierte muchísimo probar todo.