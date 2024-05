Luisito, ex participante, visitó Cuestión de Peso 2024 y conmovió al hablar de su cambio de vida

Luis Zerda, más conocido como “Luisito”, saltó a la fama en 2010 después de su ingreso a Cuestión de Peso, ya que su carisma y su simpatía conquistó el corazón de los jurados y el de los espectadores; además, entró a la Clínica de Cormillot con 300 kilos e infección en los pliegues de la piel, una afección común en las personas con sobrepeso, y gracias a los tratamientos que recibió logró bajar más de 80 kilos.

Así luce Luis Zerda, tras 13 años de haber sido parte del programa. Foto: Web.

Y con una emotiva historia de vida, como así también una gran trayectoria, el ex participante se hizo presente en la edición actual del programa y se emocionó hasta las lágrimas: “Cuestión de Peso era como mi casa, yo venía acá y hacía quilombo, no me importaba nada. Entraba y salía... hacía lo que quería y eso me jugó en contra para mi salud, hasta que llegué a pesar 290 kilos y tomé conciencia”, comenzó contando.

“Una noche sentí un dolor en el pecho y pensé que me moría. Fui, la abracé a mi mamá y le dije que no podía más, que me iba a morir gordo. Fue como una despedida. Me acosté a dormir y dije: ‘Quedo en manos de Dios’. Me entregué, pero Dios me dio otra oportunidad”, reveló con angustia Luisito.

El cambio de Luisito que emocionó en redes. Foto: Facebook

Qué comentario polémico hizo Luisito sobre Cuestión de Peso

A pesar de que es uno de los concursantes más célebres del programa, no temió revelar su pensamiento negativo sobre el programa: “Hace dos semanas que empezó el programa y ya tenía hate antes de empezar. No quiero meterme mucho en eso, pero hay varios movimientos que están en contra. Yo celebro que haya vuelto el programa porque había gente muriéndose en su casa sin conciencia de lo que es la enfermedad, pero hay cosas que no me gustan de esta edición”, confesó en un diálogo con Juan Etchegoyen.

Y seguido agregó: “¿Sabes lo que pasa con el programa, Juan? La obesidad es un negocio muy grande y todos quieren una migaja de cada lado. Yo lo veo como una enfermedad y otros lo ven como un negocio. Cuando está Cormillot es una cosa porque da tips y cuando no está el doctor es otro programa, es más reality”