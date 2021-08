En la tarde de este miércoles se dio a conocer que Luis Zerda, más conocido como “Luisito”, exparticipante de Cuestión de Peso, está internado debido a la cantidad de enfermedades posteriores que le genera el sobrepeso que tiene. El joven contó en su cuenta de Facebook que está en un nosocomio y que, afortunadamente, mejora su salud.

Hace tan solo unos meses atrás, Luisito había compartido en sus redes sociales un video donde comentaba que necesitaba ayuda dado que no podía pagar los tratamientos que necesita para ser atendido correctamente. “Mi familia ya no sabe qué hacer. Estoy pesando más de 250 kg y me estoy muriendo en vida”, había argumentado en un video.

Posterior a esto, y meses más tarde, al parecer el joven no consiguió el tratamiento por lo cual hoy en día se encuentra internado en un hospital de Las Parejas, Santa Fe.

En su cuenta de Facebook escribió: “Estoy bien. Me siento con ganas de dar pelea. Quiero agradecer a los médicos que están haciendo un gran trabajo. Sé que es un largo camino, pero hoy estoy decidido. Gracias a todos siempre por la buena onda”, puso en la red social.

De esta manera, se dio a conocer que el joven debe realizar un procedimiento médico que implica de manera estricta que para iniciar tiene que tener 100 kg menos de los que tiene. Por lo que Luis debe bajar de peso con anterioridad, de lo contrario corre aun más riesgo su vida.

Internaron a Luisito de “Cuestión de peso” y preocupa a sus seguidores por pesar más de 250 kilos Foto: Gentileza

Por otra parte, distintos medios de comunicación confirmaron que a pesar de que Luis se encuentre estable, en esta oportunidad fue internado debido a los hongos que se le generan en los pliegues de la piel.