Recientemente, Luis Ventura se hizo viral en redes sociales como TikTok por un video donde habla de Sol Pérez durante un entrenamiento de fútbol. En su paso por LAM, el programa conducido por Ángel de Brito, el periodista dio explicaciones de su polémico comentario.

El comentario de Luis Ventura sobre Sol Pérez fue grabado por los hinchas de fútbol que comenzaron a preguntarle sobre la presentadora de televisión. “Decime cuánto cobra el pol** Sol Pérez” se escucha en el video. A lo que el periodista responde entre risas: “No, es caro”.

Sol Pérez posó desde Ibiza con un traje de baño que impactó a sus seguidores. Foto: Instagram

Durante su paso por LAM, Ángel de Brito no dejó pasar la oportunidad y le consultó sobre sus declaraciones al periodista y DT: “El otro día dijiste lo de Sol Pérez, horrible… Pobre Sol Pérez.”Por su parte, Ventura se puso serio y explicó: “Hablé, me llamó como a las 3 de la mañana y le pedí disculpas. Pero yo te voy a decir cómo fue.”

Luego de que pusieran el famoso video al aire, el periodista insistió: “Dejame que te explique, porque yo nunca me enteré que me preguntaron por Sol Pérez” y comenzó a recrear el momento. “Yo estoy dirigiendo acá, este es el partido. En un momento giro y me dicen ‘¿es cierto que vas a dirigir Boca?’, y yo digo ‘no, es caro’. Y uno de acá, que estaba con la camarita, tira la de Sol Pérez y sale la voz del tipo” finalizó su versión.

A Sol Pérez le preguntaron en Instagram si iría a una playa nudista y ella respondió desde la cama

Sol Pérez, al igual que muchas de las figuras argentinas, está disfrutando de unas increíbles vacaciones en el Viejo Continente. Acompañada por Guido Mazzoni, su novio, con quien blanqueó el romance en 2019, la influencer está paseando por las mejores ciudades de Europa.

Para suplir un poco no estar tan presente en las redes, la modelo decidió armar una caja de preguntas en sus stories para que sus seguidores le dejen algunas preguntas y así poder charlar un rato.

La primera pregunta que respondió impactó y fue: “¿Irías a una playa nudista?”. La respuesta de la influencer impactó y dejó boquiabiertos a sus seguidores: “Acá es como todo muy libre. Entonces vas a las playas y la gente se desvite en la playa, si se tiene que cambiar, se saca la ropa y se cambia en la playa. Me copa eso, me parece algo muy bueno”.