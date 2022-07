Sol Pérez se hizo famosa luego de participar en el programa juvenil Combate. Desde ese momento su aparición en la televisión y en las redes sociales no ha logrado terminar. Su pasó por TyC Sports la apodó “La chica del clima”.

Sol Pérez desmayó a sus fans con sus fotos.

La joven sabe como aprovechar sus redes sociales para conquistar a sus seguidores. En TikTok cuenta con 410 mil seguidores. Allí también comparte contenido con sus seguidores.

Sol Pérez se puso una microbikini negra y disfrutó del mar Foto: Instagram

En un video que subió la modelo a su cuenta se la puede ver luciendo una microbikini animal print frente a la pileta mientras baila Sou Favela de Lazaro Boldrini.

Cuánto pesa Sol Pérez

Durante una entrevista, la chica del clima confesó los cambios que atravesó su cuerpo luego de que se sumergió en la cultura fitness. El entrenamiento y el deporte son centrales en la vida de Sol Pérez, sin ir más lejos, gracias a probar el gimnasio de Guido Manzonni hoy se encuentran en pareja y comprometidos.

Sol Pérez, de espalda, incendió las redes

“Peso 10 kilos más de lo que pesaba antes. Pesaba 45 y ahora estoy en 55″, confesó refiriéndose a cómo el entrenamiento había cambiado su vida. Además, confesó que en ese entonces “estaba todo el día de mal humor y me ponía nerviosa”.

Sol Pérez mide 1,60 metros: “A mí me gusta la cultura del fitness y, en ese ambiente, se estila hacer ese tipo de poses (en referencia a las que suele utilizar en su cuenta de Instagram).

Yo publico lo que me parece lindo y lo que quiero mostrar. También subo videos con las rutinas que hago en el gimnasio. Juego con mi personaje sexy, pero no busco calentar a nadie. El hecho de tener un buen cuerpo no te garantiza el éxito: uno no es solamente un envase”.