Sol Pérez se encuentra recorriendo el viejo continente junto a su prometido. Ambos llegaron a España donde recorrieron Barcelona debido a que el dueño de la importante cadena de gimnasios argentinos tiene el interés de abrir una nueva sucursal en la región. El siguiente destino fue Ibiza, donde aprovecharon de la playa y descansaron.

Sol Pérez desmayó a sus fans con sus fotos.

La conductora del Canal 26 viene compartiendo con sus seguidores cada una de las imágenes de su viaje. En esta ocasión compartió un video desde Grecia, mostrando su paseo por el Mar desde un yate.

Lo hizo luciendo una microbikini negra de espaldas a la cámara y tirándose al agua al ritmo del nuevo tema de Bizarrap y Quevedo, la session 52.

A qué se dedica Guido Mazzoni, el novio de Sol Pérez

Guido Mazzoni es un empresario, dueño de una cadena de gimnasios muy conocida en Argentina. Sol Pérez y él se conocieron luego de que le propusiera asistir a sus instalaciones para probarlos. La apasionada del entrenamiento no solo se fascinó con el gym sino también con el empresario.

La sobri de Pérez enamoró desde las playas europeas

“Él me venía escribiendo por Instagram desde 2016, me invitaba a que fuera a entrenar a su gimnasio. Yo nunca le contestaba, así que me empezó a chamuyar. Con el tiempo, me empezó a hacer chistes y ahí sí le empecé a contestar. Yo no estaba muy conforme con el entrenamiento que estaba realizando, así que acepté la invitación de ir a entrenar a su gimnasio, para probar y ver qué onda”, confesó la modelo.