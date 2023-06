Los polémicos dichos de Mónica Farro sobre Lotocki: “Estoy feliz con lo que me hizo”.

En medio de la situación por el estado de salud de Silvina Luna, las distintas personalidades y famosos que pasaron por el quirófano de Aníbal Lotocki han dado su opinión y han contado sobre su experiencia tras haberse realizado diferentes retoques estéticos, entre ellos, Mónica Farro.

Fue así como la vedette, brindó una enérgica defensa al cirujano Aníbal Lotocki, quien ha sido señalado por haber utilizado metacrilato en el cuerpo de la modelo, durante una entrevista en el programa LAM de América TV.

“Yo me operé con Lotocki, vi como está Silvina, la vi sufrir, la vi mal. A mí siempre me tildaron como la defensora de él. Mi experiencia personal es buena, lo que haya pasado con otras personas es horrible, pero para eso está la Justicia. Yo no soy quien para juzgar a alguien”, comenzó diciendo Farro.

Mónica Farro habló sobre Aníbal Lotocki y generó polémica.

Luego agregó: “Todos los cuerpos somos diferentes. Lo último que me hice fue hace seis o cuatro años, un recamabio de prótesis y yo estoy feliz con lo que me hizo, no es que yo tengo el producto que tiene puesto Silvina. Si hoy me lo tendría que poner, no lo haría”.

Además, la influencer sostuvo que “Aníbal tuvo la desgracia porque es más mediático”. “Tengo un montón de gente que mandé a operarse con Aníbal y están perfectamente divinas”, cerró.

El descargo de Mónica Farro por defender a Lotocki

Horas después de sus polémicos dichos, Mónica Farro expresó su indignación a través de un mensaje en el cual expone su enojo por haber recibido amenazas. La vedette dejó en claro que su experiencia fue positiva y no tiene nada negativo que decir sobre el controvertido médico. Este hecho desató una explosión de emociones.

“¿Siniestra me dicen? Jajajaj y me mandan mensaje deseándome que tenga un problema de salud. Hablan de empatía...ni saben lo que significa”, comenzó el descargo de la vedette en sus historias de Instagram.

“¿Qué les pasa? Si les molesta saber que mi experiencia fue buena, es su problema y no tiene nada que ver con las víctimas porque por ellas si tengo mucha empatía”, sentenció.

La vedette uruguaya publicó un furioso mensaje tras recibir amenazas por "bancar" a Lotocki

“Escuchan lo que quieren y opinan y no escuchan cuando digo que si es culpable que le caiga todo el peso de la ley. Que quede claro que yo no lo defiendo y el que no lo entienda, que no me rompa más las bolas a mí”, escribió Farro para cerrar su mensaje..