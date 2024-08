Los panelistas de Bendita TV fulminaron en vivo a Tamara Pettinato por el video con Alberto Fernández: “Que no venga ahora...”

La polémica no abandona a Tamara Pettinato, quien recientemente se vio envuelta en un nuevo escándalo que generó gran revuelo en los medios de comunicación y en las redes sociales. Todo comenzó cuando se filtró un video en el que se la ve en una situación comprometedora con el expresidente Alberto Fernández. El video, que circuló rápidamente, revivió viejas controversias y dejó a Tamara nuevamente en el centro de las críticas.

Durante el año 2020, en plena pandemia, Tamara fue vista en la Quinta de Olivos, un hecho que generó indignación en ese momento, ya que las restricciones de movilidad eran estrictas para todos los ciudadanos. En aquella ocasión, la comunicadora aseguró que su visita fue por motivos personales, pero la controversia nunca desapareció del todo.

Con la aparición de este nuevo video, la hija del reconocido músico y conductor Roberto Pettinato se enfrenta a una situación aún más delicada. Lo que podría haber sido un momento de apoyo por parte de sus compañeros de trabajo en Bendita TV (elnueve), se convirtió en un verdadero ataque, dejando en claro que Tamara está más sola que nunca en el ámbito mediático.

Tamara Petinatto en PH, Podemos Hablar, cuando contó que tenía una causa penal por sus visitas a la Quinta de Olivos en pandemia.

Qué dijeron los compañeros de Tamara Pettinato en Bendita TV

Durante el prorgrama de este jueves de Bendita TV, los compañeros de Tamara Pettinato no se guardaron nada y aprovecharon la situación para lanzar duras críticas contra ella. En un tono irónico y mordaz, uno de los panelistas del programa comentó: “Si viene ahora, le pregunto si estaba Fabiola ahí, si es verdad que Fabiola estaba enferma de celos. A mí me da la sensación de que Alberto estaba tratando de levantársela. Si ahí pasó algo más íntimo, creo yo que todavía no pasó nada”.

Pero las críticas no se detuvieron ahí. Otro de los panelistas añadió: “Tamara es capaz de cualquier cosa. Tampoco sé si fue en el contexto de pandemia, que fue lo que más enojó a la gente. Acá me dicen que fue afuera de pandemia. Está abrumadísima, conmocionada, pero en algún momento lo va a tener que explicar. Si no quiere venir, que no venga ahora”.