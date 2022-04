El caso de Lola M. parece sacado de una serie de Netflix. A través de varios audios virales en Twitter, donde se escucha a Yanina Latorre narrar lo sucedido, se dio a conocer el modus operandi de una joven llamada Lola que habría estafado a su grupo de amigas por más de 25 mil dólares.

Según cuenta la panelista de LAM, Lola le tomó foto a los números de las tarjetas de crédito de sus amigas para hacer compras por Internet y por aplicaciones, desde delivery hasta vuelos de avión.

Latorre explica que todo salió a la luz cuando los padres de sus excompañeras de colegio empezaron a notar un acumulado de altos gastos en las tarjetas de sus hijas, razón por la que les consultaron y las sospechas comenzaron a circular.

Eran “Gastos normales como hacen las chicas de 200, 300, 400 dólares. Y otra madre increpó a su hija por un recital de 600 dólares, a lo que esta respondió que no había ido y ahí comenzaron a controlar las compras y se dieron cuenta de que había algo irregular”, se escucha decir en el audio.

Lola habría confesado sus estafas

La joven conocida hasta el momento como Lola M. terminó confesando que era ella la de las estafas cuando sintió que sus amigas estaban comenzando a atar cabos sobre los gastos.

Nuevamente Twitter fue la red social donde se hicieron virales los dichos de la joven, quien no solo habría confesado lo sucedido sino que pidió disculpas a sus supuestas amigas: “Me siento una mierda y no me estaría dando la cara para ir a decirte esto. Pero a tu tarjeta le saqué fotos y a la de tu hermana también. Las usé. Estoy muy arrepentida”.

Sobre por qué tomó la decisión de realizar las estafas, la joven expresó: “No sé por qué lo hice. Sé que no vas a poder entender esto, ni yo lo entiendo. Tipo, nada va a justificarlo. Perdón, hoy estoy haciendo las cuentas de todo lo que les gasté a las chicas. Tipo, posta, tengo un problema enorme”.