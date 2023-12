Lilia Lemoine reveló su proyecto de vida y qué piensa de la maternidad

Lilia Lemoine es una de las personas que rodean al presidente electo Javier Milei y que tomó gran relevancia en los últimos meses cuando se profundizó la campaña electoral que finalmente le llevaron al triunfo.

La diputada electa por La Libertad Avanza ya generó varias polémicas antes de asumir su rol, pero también es muy querida por los simpatizantes del partido político.

Lilia comenzó a trabajar junto a Javier Milei como su asesora de imagen, pero terminó siendo candidata y luego elegida como diputada nacional por La Libertad Avanza. Además, fue su asesora comunicacional.

Lilia Lemoine habló de la maternidad Foto: Instagram

Lilia Lemoine habló de la maternidad y su objetivo de vida

La diputada electa realizó una extensa publicación en sus redes sociales para contar con emoción cuál es su proyecto de vida y qué piensa de la maternidad. “En 2022 congelé óvulos en @cegyr_ok con el Dr. @sergiopapier. Tengo 43 años, extendí demasiado el tiempo de espera para ser madre, ocupada con dar batalla cultural o trabajar para tener un presidente libertario... Al fin fue posible”, comenzó su relato la diputada.

Lilia Lemoine habló de la maternidad Foto: instagram/liliale

Luego agregó: “Tener óvulos congelados y SABER el tiempo aproximado de fertilidad que me quedaba me ayudó a concentrarme en la ardua misión que emprendí con mis compañeros. Así que como muchos otros argentinos que hoy comienzan a soñar con recuperar sus proyectos de vida, yo también”.

Lilia Lemoine habló de la maternidad Foto: instagram/lilialemoi

Quién es Lilia Lemoine

La descripción que tiene la asesora de imagen del presidente electo en su perfil de LinkedIn: “Nací artista, crecí especialista en IT, me desarrollé como efectista, hice un negocio de mi amor por el Cosplay, entendí las redes, me convertí en influencer y descubrí que todo me conduce a buscar la Libertad”.

La diputada electa es considerada una influencer en las redes sociales donde cuenta con más de 170 mil seguidores y allí comparte parte de su hobby como Cosplayer.