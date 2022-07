Es sabido que en las redes sociales en general y en Twitter en particular los usuarios sienten la libertad de expresarse sin ningún tipo de reparos. Ya sea para bien o para mal, las plataformas se conviertieron en un gran foro de opiniones y comentarios masivos y diversos que nunca se saben para qué lado apuntarán.

Tanto es así que las cuentas que emiten duras críticas en forma puntual contra algo, alguien o hacia un usuario en particular se ganó su propio rótulo: haters, que traducido al español sería “odiadores”. La nueva víctima de esta cada vez más recurrente práctica en las redes sociales fue este lunes Cielo Latini, reconocida escritora argentina.

La autora famosa por su obra “Abzurdah”, cuya versión cinematográfica fue protagonizada por la China Suárez, reveló cuáles son sus hábitos personales y por horas fue el centro de duros ataques.

“Hace 4 años dejé las harinas al 100%, me hice vegana (soy veggie desde los 20), dejé de contactarme con gente que me vibra mal, no veo noticieros/portales, yoga todos los días de mi vida llueva o truene, medito y practico la gratitud. Jamás fui tan feliz”, detalló acerca de su particular estilo de vida.

El tuit de Cielo Latini que desperó una ola de críticas Foto: Twitter

Lo cierto es que muchos internautas revivieron las críticas por su mal abordaje a la salud alimentaria con la publicación de su obra más conocida. Incluso hubo quienes recordaron que fue procesada por “chantaje en grado de tentativa”.

Duras críticas a Cielo Latini Foto: Twitter

Uno de los cuestionamientos más destacados en contra de la escritora fue: “Te recomiendo un buen nutricionista y una alimentación sana saludable y completa, guiada por un nutricionista, no por una falopera que tiene más neuronas quemadas y se las quemó a un sinfín de pibas con un libro que romantiza los TCAs”.

Duras críticas a Cielo Latini Foto: Twitter

“Cielo, haber escrito un libro tan peligroso a los 18 años te lo dejamos pasar, pero que te haya importado una mierd* la cantidad de adolescentes a las que les jodiste la salud no. Es increíble que tengas el tupé de dar algún consejo sobre alimentación”, fue otro, sumado a una catarata de memes.

Los memes por el tuit de Cielo Latini Foto: Twitter

El descargo de Celeste Latini tras las críticas a su modo de vida

La autora argentina respondió a la ola de críticas y broncas que recibió por Twitter, con un mensaje reflexivo a través de su perfil que expresó en forma de hilo. “Existen 3 modalidades en el mundo material: bondad, pasión e ignorancia. Bondad: gente pura (casi no hay). Pasión: hacer, hacer, hacer, desear, compulsión. Ignorancia: destrucción, oscuridad, malos pensamientos sobre vos y los otros. ¿Dónde estás hoy?”, empezó.

Duras críticas a Cielo Latini Foto: Twitter

Luego recomendó: “Fíjate cómo estás usando tu vida, tu cuerpo, tu alma. estás perdiendo tiempo hablando mal otro, tiempo que podrías estar usando para estudiar algo, para leer un buen libro, para ver netflix, no sé. ¡Hay tanto por hacer! Gestionen mejor su tiempo”.

Los memes por el tuit de Cielo Latini Foto: Twitter

“Las personas que hablan mierd* lo hacen porque están llenos de mierd* (¿quién no ha pasado por ahí alguna vez?). Ocúpense de sus vidas, lean cosas lindas, vean cosas lindas, ocúpense de mejorar su amor por ustedes mismos”, cerró más picante.