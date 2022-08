Este viernes Viviana Canosa sorprendió con su imprevista renuncia a A24 y la baja en su programa “Viviana con vos” luego de que el canal le prohibiera presentar al aire un informe contra el flamante ministro de Economía, Sergio Massa. La conductora lo confirmó por Twitter a través de un duro descargo.

La información la dio a conocer Jorge Rial a través de un posteo donde aseguró que Canosa habría abandonado los estudios del canal en la tarde del viernes al no permitirle transmitir el informe. Según el periodista, habría sido orden directa del director Daniel Vila.

“Se fue Viviana Canosa del canal. No la dejaron poner un informe crítico sobre Sergio Massa. Ella asegura que fue orden directa de Daniel Vila”, detalló Rial.

El descargo de Viviana Canosa tras su renuncia en A24

Horas después llegó la palabra de la presentadora quien explicó los motivos de su decisión: “Esta noche ha terminado nuestro ciclo Viviana con vos por A24. Hemos tenido diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión. Creemos que defender la libertad es también defender una institución básica”.

Jorge Rial confirmó la renuncia de Viviana Canosa Foto: captura Twitter

“Creemos también que defender instituciones y personas, son asuntos distintos. Tambien tenemos con el canal una diferencia respecto de la noción de violencia. A nuestro criterio, lo que genera la violencia es la pobreza, la indigencia, la desocupación, la inflación y todos los desastres que nos ahorraremos mencionar”, siguió.

También reflexionó que no son “ingenuos”. “Sabemos que la comunicación amplifica e influye. Pero no confundimos el problema con el síntoma. No son lo mismo. Nuestro compromiso es con los hechos y con la verdad. Nuestras opiniones y línea editorial son meramente nuestras, y siempre hemos estado dispuestos a asumir los costos de defenderlas”, disparó.

Viviana Canosa renunció a A24 Foto: captura Twitter

En otro posteo agradeció a su equipo y a la señal por darle “pantalla durante un año y medio” y “a todos los trabajadores del canal por la calidad de su trabajo y su cariño”. “Podemos estar acertados o equivocados. Pero siempre libres y dignos. Gracias a ustedes por acompañarnos cada noche”, cerró.