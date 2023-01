Lali Espósito en la TV española: entrada al ritmo de “Muchachos” y la historia detrás del himno en Qatar

Lali Espósito es una de las cantantes y actrices más famosas de Argentina a nivel mundial. La ex Casi Ángeles supo cómo ganarse el cariño de la gente desde sus primeras apariciones en la televisión y desde que es muy pequeña que nunca dejó de trabajar. Todos sus esfuerzos dieron frutos cuando un llamado la sorprendió durante su viaje en Qatar, durante el Mundial.

Al atender, Lali recibió una de las propuestas más importantes de su carrera, fue la intérprete del Himno Nacional en la final de la Copa del Mundo que disputó Argentina contra Francia y en la que, tras una agonizante actuación, la celeste y blanca se consagró campeona con Leo Messi después de más de tres décadas.

Occhiato y Lali compartieron los partidos en Qatar

Por su importancia y su gran actuación, Espósito fue invitada nuevamente a El Hormiguero junto a Miguel Ángel Silvestre, el programa español conducido por Pablo Motos para hablar del estreno de Sky Rojo 3. La actriz la rompió contando todo el detrás de escena de cómo vivió todo el momento de la presentación y, como no podía ser de otra manera, hizo estallar de risa a todos en el estudio.

Lali Espósito entró al estudio envuelta en una bandera y cantó “Muchachos”

“Empoderada y campeona del mundo”, dijo orgullosa y con un tono mega futbolero Lali, luego de ser presentada por el conductor. Sin embargo, antes de ingresar ya dejó ver su felicidad mundialista, pisando el estudio envuelta en una bandera celeste y blanca y cantando el hit del Mundial, sin lugar a dudas.

Apenas ingresó empezó a sonar “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar”, y más adelante en la entrevista contó que es una canción de cancha, por lo que no hay que entonar. “No se canta vocalizando. No se canta bien, no se puede. Es sonriente y se canta ‘Muchachos, ahora nos...’. No se entiende... La idea es que no se entienda la letra”, sostuvo.

Lali contó la intimidad de su preparación para cantar el himno en la Final del Mundial

A lo largo de la entrevista Espósito contó cómo se sintió cuando le dijeron que sería la encargada de entonar las estrofas del himno. “Fue un calvario porque yo estaba de paseo disfrutando como una turista más y tenía la voz tomada porque había estado en una fiesta la noche anterior”, contaba al mismo tiempo que hacía una imitación de su voz en aquel momento.

Incluso, aseguró que se sintió muy insegura y que no creía que le correspondía estar ocupando ese lugar: “‘Yo no puedo hacer esto’, dije. Ahí te sentís que no tenés talento, que no podés o que no sos digna de semejante oportunidad. Pero estaba con un grupo humano del bien, amigos que me empezaron a decirme que podía”, sostuvo.

El look de Lali Espósito para cantar el himno en la final del Mundial Qatar 2022 Foto: instagram/lalioficial

Además, admitió que fue una misión muy complicada encontrar el vestido adecuado, ya que por su altura, muchas de las prendas le quedaban excesivamente largas. La cantante reveló que el ensayo no había salido nada bien, ya que ella mandó el track del himno en su tonalidad y le pusieron otro. “Me fui al camarín rogando que pusieran el que iba”, aseguró.

La experiencia paranormal que Lali Espósito tuvo en Israel

Lali participó de muchos proyectos exitosos, sobre todo con Cris Morena, y uno de ellos fue el inolvidable Casi Ángeles, la tira juvenil que quedó en el corazón de muchos y hasta el día de hoy sus canciones son muy recordadas. La historia se adaptó de la televisión al teatro, pudiendo así hacer giras por todo el mundo.

Lali en 2009 en Israel. Foto: Web

Uno de los destinos fue Israel, y durante la entrevista en el programa español, Espósito contó que tuvo una experiencia paranormal allí. “Teníamos que hacer 13 shows en una semana. En medio de esa locura estoy en el camarín con mi compañera China Suárez, nos estábamos maquillando y de pronto me toca la puerta del camarín un tipo de la producción, Eddy”, comenzó contando Lali.

La cantante cuenta que el productor le avisa que alguien esperaba verla a solo 30 minutos de que empiece otro show. Sin embargo, Lali no quería ya que debía salir al escenario en poco tiempo. “Es una señora grande sola, que vino a verte, que está pidiendo por vos”, aseguró el productor.

“Al final del pasillo veo a una señora de unos 70 años, toda vestida de negro, con pelo gris largo. La especie viva de una bruja si se quiere”, recordó Espósito quien luego hizo la imitación del movimiento que la mujer hacía mientras le decía algo en hebreo. Al buscar complicidad con Eddy, se percata de que estaba completamente emocionado y le preguntó qué había dicho.

Lali en Israel, en su último show. Foto: Web

“Dijo la señora que sintió la necesidad de venir hasta acá a decirte que vos naciste con un objetivo muy concreto en tu vida, que no es casualidad el lugar humilde del que venís y a dónde vas a llegar a tu vida, que todavía no lo sabes. Es muy importante que sepas que nunca tenés que irte de ese camino, vos viniste a trabajar para la gente y vos naciste con eso. Que te cuides de las malas energías y que vas a ser madre de mellizos”, contó Lali, dejando helados a todos.